地球是人類的母親，她讓我們在這裡快樂生活，但我們卻讓她生病受傷；空氣汙染使氣溫升高，垃圾汙染使動物減少......。如果這樣下去，人類將會面臨生命危險。就如師公上人所說，真正的環保是從自我環保開始。什麼是自我環保呢？

第一，不亂丟垃圾。我們在街上常看見滿地垃圾，我們應該把垃圾丟到垃圾桶，這樣環境就會非常乾淨整齊。

第二，自備手提袋。每次跟媽媽出去買東西，我們會自備手提袋，減少使用塑膠袋。塑膠袋是有毒的，他會汙染環境。

第三，不浪費紙。我們每天都要用很多紙：廁紙、餐巾紙、作業紙、辦公紙等等。這樣我們要砍很多樹，如果沒有樹，怎麼會有新鮮的空氣呢？

保護環境人人有責，我們只有一個地球，為了我們的地球，大家都應該要貢獻自己的力量。

周雷鈞（紐約 ，慈濟人文學校）

我曾經去過一個叫做 Massapequa Preserve的公園，在那裡看到很多美麗的鴨子、魚和白天鵝；我也在那看到一些釣魚 客，他們看起來悠閒又快樂。

自然賦予我們三種重要的資源：水、食物和庇護 。水來自河、溪跟海； 食物來自動物跟植物；庇護是來自樹和泥土，用來建造我們住的房子。

大自然豐富我們的生活，也提供我寶貴的回憶。例如，每年第一個下雪天，學校會取消上課，讓我們出去玩雪，每個人都會很高興。有年的第一場雪，大地被十吋高的雪覆蓋了，我跟朋友們一起堆雪人、打雪仗，還一起打電動、玩桌遊，非常地開心。

結論就是：大自然是我們現在所擁有的一切的根本。在我們享受大自然的同時，我們必須要好好地保護環境，好讓我們的下一代也可以開心享受大自然。真正的環保是愛山、愛海、愛惜一切萬物。