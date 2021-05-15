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我的愛好

陳以暉（紐約，鳴遠中文學校）

我的名字叫陳以暉，今年十一歲，是一位學生。我是一個非常活潑的男孩，有許多不同的愛好：我喜歡打乒乓球、打籃球、游泳，也喜歡畫畫跟閱讀。其中，我最喜歡的是打籃球、閱讀和游泳。

我很喜歡閱讀，因為書中有很多有趣的故事。透過讀書可以學會很多不同的事情，例如，在非小說類作品中，它可以教你很多有關生命與自然的知識。更不用說書可以幫助緩解壓力，有時候書太好看，我被書的內容所吸引，只想一直讀下去，煩惱都被拋在腦後了。這就是我喜歡閱讀的原因。

我也喜歡打籃球，因為我的許多朋友們也喜歡打籃球。跟朋友們打籃球、良性競爭，是很好的互動。打籃球也有許多不同的好處，例如，幫助我們長高，也可以使我們的心臟更健康。所以我非常喜歡打籃球。

最後，我也很喜歡游泳。我從六歲開始學游泳，並且已經通過了所有級別的學習，即使游泳可能會有些累，我也堅持下去了。游泳是一項很好的運動，可以讓我們身體健康，游泳也跟籃球一樣，可以幫我長高。所以我也喜歡游泳。

總之，每個人都有不同的愛好，我的愛好是游泳、閱讀和打籃球。你的愛好是什麼呢？

陳以琳（紐約，鳴遠中文學校）

我的名字叫陳以琳，是個女孩。我是一個很害羞的人，但一旦與人熟悉，我就會變成一個非常外向的人。只要我做得到，我也喜歡幫助別人。

我有很多愛好，我喜歡彈鋼琴、唱歌，還有聽音樂。音樂可以帶給我歡樂。

我喜歡彈鋼琴，我從九歲就開始學鋼琴了。剛開始學琴時我就發現自己很喜歡音樂。起初我會開始彈鋼琴，是因為我媽媽說學會鋼琴可以幫助我進入好高中。但後來它成為了我的愛好。

我也很喜歡唱歌，我小時候就喜歡了。我不但喜歡中文歌，也喜歡英文歌，不管是什麼語言的歌，我都喜歡。現在，我也試著自己創作歌曲。無論我走到哪裡，我都一定要聽音樂。

你喜歡我的愛好嗎？

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