外婆的生日是五月十四日，總是在母親節的前後，或剛好是同一天，所以我們的母親節都是和外婆的生日一起慶祝。可是，外婆六年前去世了，現在每到母親節，我們多了些哀思，也更加會在此刻想念外婆。

外婆有兩個女兒，大姨媽和我媽媽。在外婆那個年代，很多人要多生孩子，還要生兒子。可是外婆不這麼想，她覺得男孩女孩都一樣，健康快樂就好，所以她只生了兩個孩子。

外婆跟外公把大姨媽和我媽媽撫養長大，非常辛苦。外婆住在上海的浦西，可是她上班卻在浦東，那時可沒有什麼地鐵，所以她每天需要很早就出門，到了外灘還要坐船過黃浦江，下班回到家已經很晚了。可就是這樣，外婆還會在每月發薪水的那天，特別在下班途中，去外灘的一家商店買「拿破崙」，那是一種當時非常稀罕的糕點，帶回家給孩子們吃，但自己卻捨不得嘗一口。在食物匱乏的當時，那小小的糕點帶給媽媽與大姨媽無限的快樂，她們至今都無法忘記。

我是外婆一手帶大的。我剛出生的時候，爸爸媽媽太忙，就讓外婆從中國來美國照顧我。那時，外公剛去世，外婆就一個人出發了。

在此之前，外婆從來沒有出過國，也不懂英文，但是她一點兒也不怕，順利來到了舊金山。外婆為了幫爸爸媽媽分擔生活的壓力，她把所有家務事都包了。爸爸媽媽下班回家就有熱菜熱飯吃，身上的疲憊也一掃而空了。

我漸漸長大，爸爸媽媽仍忙工作，我也忙學習，有時都顧不上和外婆多講話。外婆的腿腳越來越不靈活，外出的時間也少了，常常獨自坐在沙發上，默默無語地看著我們忙。

直到有一天，外婆突然離開了我們，我們才發現陪伴她的時間太少了。如果可以重來，我們都希望可以天天陪在她的身邊，跟她多說說話，讓她不寂寞。外婆，母親節和您的生日又到了，我們深深想念您，感恩您對我們的養育與付出！