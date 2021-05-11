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溫柔的陳老師

彭品嘉（加州，核桃孔孟中文學校）

我從幼稚園就開始上中文課了。到現在已經上了八年。在進孔孟中文學校之前，我還去了我們家附近一位中文老師的家學中文。這樣算起來，總共有八位老師教過我中文。

我認識了這麼多位中文老師，最讓我印象深刻的，就是我第一次到孔孟學校KA班的陳君天老師。

陳老師有一頭短髮， 個子不高，是屬於瘦小型的。陳老師說話時總是面帶微笑，讓人感覺特別溫柔。在教室裡要面對我們這些調皮搗蛋、剛開始上學的小小孩， 她總是和藹可親，非常溫柔地對待我們，跟我們說話都不會太大聲。上課時，她常常講一些跟課本內容有關的小故事，也會帶我們玩一些跟中文有關的遊戲，讓我們學習起來更有興趣，所以我覺得她是一位非常慈祥、有耐心，並且風趣的老師。

記得有一次在課堂上，陳老師請她叫到的小朋友上台，把白板上的圖片和圖片的注音符號配對。第一次被點到名的我，感到不知所措，因為我是一位很害羞的小孩。我不敢上台，也開始緊張、冒冷汗。陳老師沒有再次喊我的名字，她靜靜地走到我旁邊帶我上台，以溫柔的口氣來指導我。她的溫柔、她的耐心，還有她的鼓勵，讓我漸漸對中文產生興趣。

我很喜歡上陳老師的課，她是一位讓我尊敬又佩服的老師，因為我可以感覺到，陳老師很用心在準備教材，讓我們這些小小孩對上中文有興趣，並且不會覺得無聊。她的教學讓我發現中文有趣又好玩，也讓我開始喜歡中文，不會半途而廢。上陳老師的課都是那麼輕鬆愉快，我非常感謝她。

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