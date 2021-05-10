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不一樣的母親節

戴以辰（加州）

母親節的前一個禮拜，我跟姊姊才開始計畫要怎麼慶祝母親節。這個計畫是姊姊先想到的：我們打算在媽媽房門口的屋頂上綁一條繩子，然後再綁上自己要做的幾朵花，這樣花就可以飄動；我們也打算在走道中間放四朵花，樓梯的正前方則會貼一面旗幟。

首先，我和姊姊選了三種顏色做紙花。我負責剪紙，姊姊把剪好的紙用訂書機訂成漂亮的花朵，我們一共做了十八朵紙花。接下來姊姊在旗幟上寫了「母親節快樂！」。我們再從電腦裡挑出四張我們搞笑的照片，把它們列印出來，貼在旗幟上。

我們拿已經量好的繩子，把兩朵花綁成一朵立體的花，一共用了五條繩子綁了五朵花。另外用一條繩子，把剩下的四朵花穿到這條繩子上。在母親節的前一天晚上，先把錄影機放在媽媽的房門口。

母親節當天早上四點，我把姊姊叫醒，我們小心翼翼地把五條綁了紙花的繩子繫在媽媽的房門口，再把旗幟和另外一條綁了四朵花的繩子貼在樓梯口。

七點左右，媽媽終於起床了，我和姊姊躲在牆後，開始錄影。媽媽一開門，門口的花朵飄到她臉上，她非常驚訝，接著開心地笑了起來。我們就從牆後跳出來，媽媽先給姊姊一個擁抱，再給我一個擁抱。

以前我們只是做張卡片給媽媽、出去吃個飯，今年因為疫情的關係，整天關在家裡，才有時間花這麼多心血設計和製作紙花和旗幟，讓媽媽過不一樣的母親節。媽媽為了我和姊姊付出許多，我們會永遠感激她、愛她。

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