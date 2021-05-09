媽媽像一個老婆婆，說話重複又重複：「軼晴，做功課！」過一會兒又說：「做功課了沒有？」

媽媽也會要我幫忙做家事，她總是反覆地說：「軼晴，拖地！」又會再三叮嚀：「拖乾淨一點！」「不要忘了角落！」無論是大事小事，媽媽都會說個沒完沒了。

有天，老師教我們唱一首歌：「聽媽媽的話」。我回想我媽媽就像這首歌裡的媽媽一樣，要我每天做功課。別人在家裡玩電腦，我卻在家裡寫功課；別人在看電視，我卻在做讀書。喔！原來這樣我才可以出人頭地，這樣我才會比別人跑得快、飛得高、飛得遠。

因此，我下定決心，媽媽還沒有開口之前，我就做完功課、讀完書、拖好地，這樣媽媽就會開開心心跟我說：「軼晴，你最好！你最乖！你最棒！我最愛你！」

啊！原來我還蠻喜歡媽媽這麼嘮嘮叨叨呢！

劉美辰（加州 ，College Park學園小學）

每個媽媽都不一樣，而我的媽媽也與眾不同

她有長長的頭髮，戴著方方的眼鏡，個子小小的，跟我們姊妹站在一起，別人還以為她是我們的大姊呢！

媽媽有時愛生氣，生氣起來就像隻駱駝，眼睛睜得大大的，嘴巴還會噴火！媽媽會大吼大叫：「趕快做功課！」「趕快吃飯！」「趕快睡覺！」姊姊和我要是來不及，我們就會裡躲在房間裡，等到風平浪靜的再出來。

有時候，媽媽卻像一個小天使 ，眼睛甜蜜蜜，嘴巴笑咪咪，她會說：「妹妹真乖！」「姊姊真棒！」我們最喜歡這時候的媽媽了。

其實無論是駱駝媽媽或天使媽媽，我們都很愛媽媽。我們知道因為媽媽想讓我們長大出人頭地，才會讓我們趕快做這做那。姊姊和我決定給媽媽投票 ，讓她當選世界上最棒的媽媽，媽媽萬歲！