我最感謝的人是我的母親。她含辛茹苦撫養我長大，供我衣食住行。

從小到大，母親忙碌的身影深深地刻在我心裡。在我讀初中時，她每天早上七點起來幫我和弟弟妹妹做早餐，從熱騰騰的稀飯到色味俱佳的小菜，母親都會幫我們細心搭配，就為了讓我們吃得更健康。就連我們下課回到家時，母親依然在廚房忙碌，準備我們的下一餐；不管我們說什麼，她都會做出來，這也證明了母親對我們的疼愛。

雖說母親會時常抱怨我們什麼都不會，說不會幫我們做任何事情，可到最後她還是會幫我們。

我記憶最深刻的是高一那年，在一個風雨交加的夜晚，我發高燒、咳嗽不止，當時剛拿到駕照 的母親不顧惡劣天氣，獨自開車送我去醫院。接受治療後，我睜開眼睛看見母親凌亂的頭髮、憔悴的臉，讓我感受到她對我的關心和愛護。看到這幕，我鼻子一酸，眼淚嘩啦啦流下。

從那時開始，我理解了「世上只有媽媽好」這句話的意義。

鄭敏娜（紐約 ，鳴遠中文學校）

我最感謝的人就是母親。我很感恩她把我培養得如此優秀，也感謝她在我需要時陪伴我，還要特別感謝她能讓我們衣食無憂地長大。

母親是我最堅強的後盾，以前我覺得朋友就是一切，但現在我才恍然大悟，一直在我身邊的只有家人。媽媽就像一棵大樹，永遠保護我，她是我的保護傘，替我擋住未知的危險，可是我能做的，就只是跟她說一句「我愛你」。

父母對我的養育之恩，我一生都還不完，他們無私成就我的一切，賜予我的生命和生活，我應該要對母親多一份關懷、多一份體貼。希望來世我還有機會再當父母的孩子，再孝順他們。

母親是最偉大的，她臉上皺紋記載著她走過的艱辛歲月。她含辛茹苦地將我養大，雖然有時她會訓斥我，但那都是為我好。母親就是照亮我生命的光，指引我正確的方向。她對我恩重如山，希望下次換我來幫助她，當她的堅強後盾。