眼看母親節就要到了，但我還沒想好要送什麼禮物給媽媽。我想了好久好久，絞盡腦汁也想不出來！爸爸建議：「可以買蛋糕和做卡片給媽媽呀！」我說：「但是我想要送媽媽一個禮物，而且要一個很特別、讓媽媽想到就很快樂的禮物。」爸爸叫我慢慢想，不要著急：「我來幫妳一起想，我們會有辦法的！」

突然間，我靈機一動：「啊，我知道了！可以送媽媽一本全家福相簿！」我們決定，爸爸先去買蛋糕，我去做卡片。等他回來後，我們再一起挑選手機 裡的照片做相簿。

趁著媽媽出去買珍珠奶茶和水果茶時，爸爸出門去買蛋糕，我就留在家裡畫卡片。沒想到媽媽很快就回來了。她問：「我回來了！妳功課寫完了沒？」我回答：「通通都寫完了！」媽媽又說：「咦，妳在做什麼？為什麼關著門，偷偷摸摸在做什麼？」我趕忙回答：「等一下！不要進來！」媽媽一直追問：「為什麼緊張兮兮的樣子？」我只簡單地說：「到時候妳就知道了！」

媽媽接著去客廳看電視。突然，我聽到開門的聲音，原來爸爸回來了，我還來不及阻止爸爸，媽媽就看到了爸爸手上漂亮的蛋糕盒。爸爸被識破了，只好望著我們一直傻笑。

隔天，我和爸爸一起跟媽媽慶祝母親節，送給媽媽那本我和爸爸精心設計的相簿。裡面有好多我從小到大和家人出去玩的回憶。雖然母親節的小驚喜被識破了，媽媽還是興高采烈地接受了我們送她的禮物！她開心地說：「全家人能健健康康的在一起，就是我最棒的禮物！」