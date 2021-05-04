從去年到今年，因為新冠肺炎 ，我們已在網上學習一年多。一開始，我們都不會用Zoom，不知道怎麼進「教室」，所以大家都覺得上網課好麻煩。

一個月後，大家都知道怎麼用Zoom了，開始覺得Zoom很好玩、很方便。有時候還會一邊上課，一邊換背景。那個時候，每個同學都覺得上網課很好，不但可以穿睡衣在家上課，也可以多睡一會兒。

又過了兩三個月，大家已經不喜歡玩Zoom了，開始覺得在家裡上課很無聊。

到現在，我覺得在學校學習還是比在網上學習好。因為我在二零一二年，到瑞士的一個學習營上了三個月的課，在那裡，我們沒有手機 和電腦。我覺得不在網上很好，學生更專心，老師也可以看到我們有沒有做好。如果我們不專心，老師就可以馬上幫助我們stay on track。上網課可以一起打開很多程式，比如WhatsApp 和snapchat等等，沒大人看我的時候，我就可以和朋友聊天。

網課跟實體課還有一個很大的不同，就是體育課。在學校，我們會做不同的運動，但在Zoom上，我們的運動比較少，我很不喜歡。

我覺得網上學習會影響學習成績，因為我容易分心，無法好好學習、考試。我希望我們可以快點回到學校上課。