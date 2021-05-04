我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

上網課比較好？

于明琨（香港，加拿大國際學校）

從去年到今年，因為新冠肺炎，我們已在網上學習一年多。一開始，我們都不會用Zoom，不知道怎麼進「教室」，所以大家都覺得上網課好麻煩。

一個月後，大家都知道怎麼用Zoom了，開始覺得Zoom很好玩、很方便。有時候還會一邊上課，一邊換背景。那個時候，每個同學都覺得上網課很好，不但可以穿睡衣在家上課，也可以多睡一會兒。

又過了兩三個月，大家已經不喜歡玩Zoom了，開始覺得在家裡上課很無聊。

到現在，我覺得在學校學習還是比在網上學習好。因為我在二零一二年，到瑞士的一個學習營上了三個月的課，在那裡，我們沒有手機和電腦。我覺得不在網上很好，學生更專心，老師也可以看到我們有沒有做好。如果我們不專心，老師就可以馬上幫助我們stay on track。上網課可以一起打開很多程式，比如WhatsApp和snapchat等等，沒大人看我的時候，我就可以和朋友聊天。

網課跟實體課還有一個很大的不同，就是體育課。在學校，我們會做不同的運動，但在Zoom上，我們的運動比較少，我很不喜歡。

我覺得網上學習會影響學習成績，因為我容易分心，無法好好學習、考試。我希望我們可以快點回到學校上課。

手機 新冠肺炎 WhatsApp

上一則

台北故宮南院人氣國寶展換新 件件是精品

下一則

意外收穫作視頻

延伸閱讀

瑞士年度春祭燒雪人 快速「爆頭」預示夏季好天氣

瑞士年度春祭燒雪人 快速「爆頭」預示夏季好天氣
臉書攻語音 強碰Clubhouse

臉書攻語音 強碰Clubhouse
法女童綁架案 媽咪到政治人物皆捲入 法發出國際逮捕令

法女童綁架案 媽咪到政治人物皆捲入 法發出國際逮捕令
生活成本最高城市 上海取代香港 躍全球第一

生活成本最高城市 上海取代香港 躍全球第一

熱門新聞

中國人也是喜歡喝湯的民族。（本報系資料照片）

來一碗湯

2021-05-01 03:02

談老

2021-04-27 03:00

渣男何其多

2021-05-02 03:02

爸爸回去了

2021-04-30 02:00

前世今生

2021-04-26 03:02
詩人管管因跌倒昏迷，5月1日過世，享壽92歲。(本報資料照片)

詩人管管跌倒昏迷不醒 享壽92歲

2021-05-02 03:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞