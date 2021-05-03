我覺得我媽媽像一頭牛。媽媽不是牛年生的，但她很像牛，她很有毅力，做什麼都不會放棄，她會一直做到成功為止。媽媽跟我一樣很固執，我們不喜歡某種東西，都不會輕易嘗試，比如，我們都不喜歡吃苦瓜。媽媽也一直告訴我和姊姊，「只要肯努力，不放棄，一定可以夢想成真。」

我跟媽媽的關係不好也不壞，她對我的學業和做人處事的要求很高，所以我常常挨罵。但是我知道媽媽很愛我，她只是希望我長大之後有一個好的生活。有時候我跟媽媽會誤會彼此說的話，所以我們會吵架。比如說，有一天我跟媽媽說我不想吃披薩，但是媽媽聽成我想吃披薩，我不吃她買的披薩時，她就罵我浪費食物。媽媽很愛我，我也很愛她，所以我希望可以學會如何跟媽媽溝通。

我從媽媽身上學到怎麼當一個獨立的女孩。媽媽十五歲就自己來美國 上學。當時她的英文不好，但她每天很努力地讀書，以傑出的成績拿到全額獎學金，取得心理學的博士學位，並成為一個很好的兒童心理學家。她現在是教育局 為數不多、會說中文的兒童心理學家。

媽媽上班很努力，下班後還要照顧我和姊姊。我要跟她一樣用功，這樣我可以讓我的夢想成真。

媽媽也教我做家事，例如洗碗、洗衣服和折棉被。媽媽告訴我跟姊姊要有禮貌、不能吵架、吃飯不能有聲音，她也教我很多東西，我要讓她驕傲，所以我要努力學習。

我想和媽媽去台灣 玩。我們每隔一段時間就會回台灣看媽媽的家人。媽媽很愛在台灣玩，可是我們很久沒有回去了。台灣有很多好吃的，像滷肉飯和愛玉冰；還有很多地方可以玩，像台北一零一大樓和九份，但我最想跟媽媽去台中，因為那是她長大的地方，我想了解她小時候是怎麼生活的。

我也想跟媽媽去法國玩，因為法國有很多地方可以玩，像艾菲爾鐵塔跟羅浮宮，都是法國有名的景點。我覺得我們可以全家一起去，我們可以花更多時間相處。今年因為新冠疫情不能去旅行，但是當我們可以自由飛行的時候，我一定要問媽媽可不可以去。