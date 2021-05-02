春假期間，我和朋友們，以及他們的父母一起去了大煙山。我們玩得很開心。

我們去野餐，也和朋友去騎馬，我們在那裡待了六天。每天，我們都坐在旅館 的陽台上，享受宜人的天氣、看看美麗的景色，也欣賞了清涼和美麗的瀑布。我們還參觀了John Oliver的房子，並拍了一些很酷的照片。此外，我們也健走了大約三到四英里，雖然腿又痠又痛，但仍然很有趣。

旅程中，我們以巧克力冰淇淋蛋糕慶祝朋友的生日。旅途中，我們在許多快餐店用餐，有時在旅館的陽台上吃晚飯。我們玩捉迷藏、找怪物遊戲，還玩了電玩。這春假旅行真好玩！

陳昊欣（紐約 ，SWAN雙文教育系統）

這個春假，舅舅從西雅圖飛來探望我們，他也是來祭拜外公的。此外，春假也有些趣事：我和表姊在姨媽家又玩又聊。

星期天晚上，我們去機場接舅舅，把他戴到外婆家。在路上，爸爸的車差點被撞了，還好沒事。

外婆很怕感染新冠病毒，因此，當舅舅一進屋，她忙著用酒精噴灑舅舅全身。那時已經是午夜十二點了。

第二天，我們去了墓地。舅舅、兩位表姊、姨媽、外婆和我們家一起祭拜外公，然後去外婆家吃午飯，有咖哩魚丸和麵條。

第三天，外婆和舅舅去做新冠病毒檢測 ，結果外婆的檢測結果是陽性的，大家都嚇壞了，趕到姨媽家，討論下一步。我們想確定這是不是真的，所以讓外婆再做檢測。這次，她的檢測結果是陰性的。

我們很高興聽到外婆沒事的消息，決定在視訊一起跟外婆說：「您沒感染新冠病毒!」當我們打電話給外婆時，外婆戴著口罩說：「我以為快死了！」頓時，她開懷大笑了！

這真是個非常難忘也非常令人擔心的春假。