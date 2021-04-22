從書籍中汲取知識和力量，是人生之必需。每個人從一出生開始，就在不停地學習各種各樣的知識，以便將來在社會上能更好地立足。

我喜歡看漫畫，超級喜歡，喜歡到拿上手就捨不得放下的程度。但是我的爸爸告訴我，看漫畫只會浪費時間，他也說過，看漫畫只是追求裡面的情節，太入迷了就不太好。爸爸還說過，看完一本書，要思考這本書的意義。

爸爸或許是對的，我是追求漫畫裡面的情節，但是，好的故事可以令人開心、令人傷心、令人淚流滿面、令人開口大笑的，故事讓人歡喜讓人憂。我只是進入了作者筆下的世界裡，感受我曾未有過的經歷，或是讓我再一次重溫我自己經歷過的經驗。不管漫畫裡的故事是真的還是假的，我都會知道裡面包含的含意。

曾經，我看完一本漫畫時是滿面淚水的，也曾經是開心地微笑著。你也許會說，我被作者感動了，但我認為，倒不如說是我把自己融入故事裡面了，因為我已經感受到作者那顆溫暖而濕潤的心。

如果將讀書比作天空，那麼與它緊緊相連的就是作文的飛翔。每個老師都會說過，要寫好作文就要多讀書。每次聽，都會覺得有點無聊，但其實這句話真的是對的。

作文，平凡的人物、日常的生活、純真的感情、高尚的情操，激發了我們的愛和我們的同情，不知不覺中，我們逐漸改變自己對人對事的看法。用真摯的感情抒發，用心靈的感受寫作。或許寫出來的未必是非常美麗的文章，但一定是最真心的文筆。

書是我生活中必不可少的好朋友，我在書的海洋裡漫遊，從中得到了莫大的快樂。讀書也使我的知識面寬廣了不少，在生活中，書還幫了我不少忙呢！