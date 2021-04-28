《滑雪板》系列之二／大滑不見了

在北極，滑雪 板們順利完成了訓練。他們分成兩組展開比賽，分別由大滑、二滑率領，看哪一組先滑到南極。

南極的企鵝排著隊迎來的貴客，是二滑率領的那組。黑背脊白肚皮的企鵝走路一搖一擺，滑雪板們看了直樂。可沒多久，二滑就失落起來，因為大滑那組一直沒出現。南極被海洋包圍著，海面上漂浮著冰山，沒有大滑的影子，大滑不見了！

大滑迷路了嗎？大滑快活地帶著滑雪板們滑行，跳躍、旋轉，激起的雪花在眼前飛揚，純白的世界一望無際。忽然，他迷迷糊糊地搖晃起來，似乎滑入了千姿百態的雲霧，又似乎滑入了深不見底的隧道。眼前一亮，發覺正慢慢降落在一個城市，街上人來人往，沒有人戴口罩。

一群年輕人發現了他們，驚喜地圍上來。一個小夥子問：「你們是來參加冬奧會嗎？」另一個姑娘問：「你們是來參加單板滑雪比賽嗎？」原來，這個城市過幾天將舉行第二十四屆冬奧會。大滑糊塗了，第二十四屆冬奧會不是在二零二二年舉行嗎？那是明年，怎麼是現在呢？那姑娘見大滑一臉困惑，就說：「你們迷路了吧？單板滑雪的比賽場地在雲頂滑雪公園，我帶你們去吧。」

滑雪板們樂了：「太好了，快帶我們去！我們要參加冬奧會！」大滑連忙擺手：「別胡鬧，沒報名怎能參加比賽呢？再說，二滑還在南極等我們呢！」他轉身對姑娘說：「多謝好意，我們是從北極出發去南極的，不明白怎會來到了這裡，更不明白北極那邊是二零二一年的冬天，怎麼這裡是二零二二年的冬天？」

姑娘驚訝地說：「我猜，你們離開北極後，一定滑進了時光隧道！沒問題，我能用時光機送你們回到去年的南極。」大滑聽了，對姑娘千恩萬謝，但不明白什麼是「時光隧道」和「時光機」。姑娘解釋：「這是時間差的奧妙，西半球和東半球不就有時差嗎？時光隧道就像折射光，能射過去，又折回來。最近發明的時光機，既能追上光速回到過去，又能達到一定速度離開地球，再回到地球進入未來。」

大滑聽了更困惑，但不敢多耽擱，只想早些趕回去見二滑，早些送滑雪板們回滑雪用品商場，他緊催著滑雪板們跟上姑娘。滑雪板們邊走邊回頭，萬分不捨地和即將舉行冬奧會的城市告別。

（系列完）