《滑雪板》系列之一／大滑與二滑

大滑是誰？大滑是滑雪 板。二滑呢？也是滑雪板。美國 運動員卡爾頓是大滑最早的主人，在一九二八年踩著大滑完成了世界上第一個雪地空翻動作。瑞士滑雪教練費尤雷爾是二滑最早的主人，在一九五八年踩著二滑完成了世界上第一個雪地空翻加上轉身動作。多少年來，經過一個又一個主人的訓練，大滑和二滑累積了許多滑雪經驗，滑雪水平迅速提高。

一九九八年，大滑和二滑在日本長野相識，那年第十八屆冬奧會第一次舉行滑板滑雪比賽，大滑得了冠軍，二滑得了亞軍。隔了八年，他倆在義大利 杜林重逢，那是二零零六年，第二十屆冬奧會舉行單板滑雪越野賽，二滑成了冠軍，大滑成了亞軍。從此，他倆成了好朋友，待在一起互相學習，各地的滑雪愛好者紛紛邀請他倆去表演。

不料，今年冬天冷冷清清，他倆沒有收到邀請。大滑忍不住了：「這是怎麼回事？滑雪場上空蕩蕩的，插在雪坡上的三角小紅旗都哪兒去了？」二滑出了個主意：「去滑雪用品商場走一遭，那裡的人會告訴我們原因的。」

奇怪的是，滑雪用品商場見不到一個顧客。售貨員都戴著大口罩，臉遮得密不透風。老闆認出了大名鼎鼎的大滑和二滑，快步上前接待。他愁眉苦臉地說出實情：「不瞞兩位，新冠病毒太猖狂，人們都躲在家，我的生意做不下去了！」原來如此，大滑直嘆氣。二滑又出了個主意：「我倆反正也是閒著，願意為貨架上所有的滑雪板提供訓練，不收錢，行嗎？」老闆一口答應，心想：「經過訓練，我的滑雪板一定能大賣！」

於是，貨架上的滑雪板全下來了，緊隨著大滑、二滑出了商場，滑到了大街上。人們隔著窗戶見到這一幕，又驚又喜，卻不敢出門跟著去滑雪。大滑和二滑聽說北極沒有新冠病毒，就帶著滑雪板們去北冰洋學衝浪，學會了衝浪，再學怎樣在雪地上翻跟頭和急轉彎。

北極很美，天上的虹是白的，北極熊守在冰洞口等候海豹送到嘴邊，黃皮膚黑頭髮的愛斯基摩人都穿著厚皮襖。因氣候變暖，冰層不斷融化，北極熊不敢鑽進大海浪去尋找遠處的冰層，如今可以踩著滑雪板去找海豹了。愛斯基摩人跟著大滑、二滑學滑雪，一學就會，捕魚、打獵更敏捷了。（待續）