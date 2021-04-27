你去過台北101嗎？我和姊姊跟爺爺、奶奶、舅舅一起去過喔！

那天一早，我和姊姊在奶奶家起床吃完早餐，舅舅就說：「想不想去象山看101呀？」我和姊姊立刻興奮地說好，我們就開車去象山了。

一到象山，我迫不及待地開始爬山，蹦蹦跳跳地跳上階梯，姊姊、爺爺、奶奶和舅舅則在後面慢慢走。我原本以為只是普通的爬山而已，爬到一定的高度，發現真的可以看到壯觀的台北101！我們拍了些照片之後就下山了，大家的肚子都餓得咕嚕咕嚕叫，所以就去一家叫「君悅排骨」的餐廳吃午餐。

走進餐廳，我就覺得這家餐廳很熱鬧，我看到很多人在吃飯，也聞到很香的味道，還聽到很吵的講話聲。我們點完餐就坐在椅子上等上菜，當餐點一一上桌，看得我垂涎三尺，馬上狼吞虎嚥地吃起來。我把我的雞排飯吃得一乾二淨，吃完還口齒留香。

離開餐廳，我們前往四四南村。那裡有一棟棟古色古香的老舊房屋，我們拍了許多照片。突然，舅舅說：「快看!」我們抬頭就看見宏偉的台北101，舅舅指著101的頂端說：「走！我帶你們上去！」

我們站在101大樓面前，才知道它原來這麼高大。我們先拍了幾張照片，隨後舅舅就帶我們進去寬敞的101大樓裡面，我們搭乘手扶梯上樓，來到售票處，排隊等好久才終於買到票，搭上超快電梯。

你知道台北101的電梯是全球最快的嗎？台北 101電梯的速度每秒超過五十五英呎，我們搭乘電梯直接上到第八十九樓。第八十九樓有大片玻璃窗戶，可以往外看到小小的樓房，那裡還有很多可愛的雕像、可以拍照的地方，還有紀念品店。我和姊姊各買了一個紀念品。我們一樓一樓參觀，看見許多有趣的東西，像是風阻尼球等等。

我以前想到台北101就是它的長相，從來沒去過，現在終於體驗到在101大樓裡面的感覺了，我以後還想再去！