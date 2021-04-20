我覺得我的媽媽像蘋果 一樣甜，因為在我困難的時候，媽媽會鼓勵我，讓我心裡舒服一些。

有一次，我和媽媽一起玩西洋棋，媽媽很厲害，所以她一直贏，而我輸了很多次，讓我感到很傷心。我心裡想：「我玩了這麼多盤棋，一直輸，今天太倒楣了。」媽媽看我很傷心的樣子，就安慰我說：「玩棋的時候，不論輸贏，在過程中都可以學到很多的東西。」

聽了媽媽的話，我知道了玩棋的時候是一個學習的機會。我跟媽媽玩了很多盤棋，也從媽媽身上學到怎麼玩比較好。

我和媽媽相處得還不錯，但是有時候，我做了不對的事情，媽媽就會罵我。例如，這個星期媽媽就罵我：「為什麼你周末有很多時間，卻一直在玩，都沒有把中文功課完成？全部拖到最後一分鐘來做？」我聽了很不高興，就跟媽媽頂嘴。

星期六和星期天，我一直在休息，看電視、玩玩具等等。最後，我的中文學校功課和英文學校功課多到做不完了。我最後發現，我做的事情是不對的，下次一定要改過，不要讓媽媽生氣。

我在媽媽的身上還學到準時的好習慣。有一次，媽媽要帶我去看牙醫，我們約了早上九點鐘。我本來想最後十分鐘才出門就可以了，可是媽媽說要提早二十到三十分鐘，因為可能會塞車。誰知道，那天高速公路大塞車，還好我們提早出門了，到診所的時候才沒有遲到。從這件事情中，我學到什麼都要提早到，就會很準時。

自從弟弟出生後，家裡突然變得很亂。所以，我想和媽媽找一天來收拾家裡。客廳都是弟弟的玩具，他有很多大件的玩具，多到都沒有地方走了。弟弟有一個很大的遊戲圍欄、學步車、嬰兒搖床等等，這些東西已經裝滿了客廳。

弟弟還有很多書，抽屜裝滿了五十幾本書。我和媽媽決定把用不到的東西丟掉，然後把其他的東西收拾一下。這樣，家裡才不會那麼亂，我們才有更多地方放東西。這就是我和媽媽現在一直在做的事。