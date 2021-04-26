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顏色哪裡來？
梅依婷（紐約，華僑中文學校）
2021-04-26 02:00
白色從雪花裡散出來，
藍色從天空裡呈現出來，
綠色從土地裡長出來
黃色從星星裡閃出來，
我站在白色的山峰上，
享受著五彩繽紛的世界。
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