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奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

顏色哪裡來？

梅依婷（紐約，華僑中文學校）

白色從雪花裡散出來，

藍色從天空裡呈現出來，

綠色從土地裡長出來

黃色從星星裡閃出來，

我站在白色的山峰上，

享受著五彩繽紛的世界。

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