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改過與犯錯

劉文媛（紐約，慈濟人文學校）

每個人都會犯錯，我們需要改正自己所犯的錯，改過並不難。對錯誤的恐懼不是問題的所在，而是您害怕解決錯誤。其實，解決錯誤可以使我們變得更強大、更聰明；犯錯沒必要害怕，就怕不改過。

許多人在發明東西時都犯過錯。以托馬斯•愛迪生（Thomas Edison）發明燈泡為例，愛迪 生說：「雖然我沒有失敗一千次，但燈泡是經過一千個步驟才發明的（I didn’t fail 1,000 times. The lightbulb was an invention with 1000 steps）。」他接受了自己的錯誤和失敗，並予以糾正。結果是他做出了一個偉大的發明，如今人們不能沒有它。愛迪生並不害怕失敗，反而是接受它，因為經過改良，它可以變得更好，所以失敗會幫助糾正他犯的錯誤。燈泡因他修改了所有的錯誤，而變得更好。

美國作家諾頓.賈斯特（Norton Juster）對錯誤說了這句話：「有錯誤時就向錯誤學習，永遠不要對犯錯感到難過。」（You must never feel badly about making mistakes...as long as you have the trouble to learn from them）。您不能只將錯誤留為錯誤，還必須從錯誤中學習，才能成為一個更好的人。

此外，一些名人也曾說過，「犯兩次同樣的錯誤才是真正的錯誤」，這也是正確的，因為這意味著您不理會錯誤，就會再次犯錯。

錯誤是一種學習。也就是說，當我們做的越多，並且在錯誤中學習，就會擁有越多經驗，可以學到更多東西。人都是會犯錯的，重要的是要知錯能改，希望我們大家一起努力。

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