每個人都會犯錯,我們需要改正自己所犯的錯,改過並不難。對錯誤的恐懼不是問題的所在,而是您害怕解決錯誤。其實,解決錯誤可以使我們變得更強大、更聰明;犯錯沒必要害怕,就怕不改過。

許多人在發明東西時都犯過錯。以托馬斯•愛迪生(Thomas Edison)發明燈泡為例,愛迪 生說:「雖然我沒有失敗一千次,但燈泡是經過一千個步驟才發明的(I didn’t fail 1,000 times. The lightbulb was an invention with 1000 steps)。」他接受了自己的錯誤和失敗,並予以糾正。結果是他做出了一個偉大的發明,如今人們不能沒有它。愛迪生並不害怕失敗,反而是接受它,因為經過改良,它可以變得更好,所以失敗會幫助糾正他犯的錯誤。燈泡因他修改了所有的錯誤,而變得更好。

美國 作家諾頓.賈斯特(Norton Juster)對錯誤說了這句話:「有錯誤時就向錯誤學習,永遠不要對犯錯感到難過。」(You must never feel badly about making mistakes...as long as you have the trouble to learn from them)。您不能只將錯誤留為錯誤,還必須從錯誤中學習,才能成為一個更好的人。

此外,一些名人也曾說過,「犯兩次同樣的錯誤才是真正的錯誤」,這也是正確的,因為這意味著您不理會錯誤,就會再次犯錯。

錯誤是一種學習。也就是說,當我們做的越多,並且在錯誤中學習,就會擁有越多經驗,可以學到更多東西。人都是會犯錯的,重要的是要知錯能改,希望我們大家一起努力。