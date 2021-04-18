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上網課

羅一瑋（加州，千橡中文學校）

我轉學兩年了，很久沒見到以前學校的朋友，非常想念他們。沒想到因為新冠肺炎疫情開始上網課，倒是給我提供了一次見老同學的機會。

我的老朋友William給我發了他們的網課連結。這天，我們學校的課早早結束了，我想起了他的邀請，便點了他給的連結進去瞧瞧。從視頻裡面，我看到很多老朋友，剛想和他們打招呼，就聽見老師問：「誰是Owen？」糟糕，我被老師發現了，立刻關閉視窗，一溜煙跑了。

雖然這只是一瞬間的時間，但是由於網課的原因，使我看見久別的朋友，心裡別提有多高興了。

杜琅（加州，千橡中文學校）

我特別喜歡看書。有一次的英文網課，是參加作家Brandon Mull的新書介紹會；這個書會也是他親自主持的。

Brandon Mull主要是介紹新書《Dragon Watch》。這是一套電子書，據說是男孩子們的最愛，雖然我沒看過，但是我想一定很好看，所以我聽得特別認真、特別仔細。課後我真想問媽媽能否買一套，可是又覺得媽媽已經給我買太多的好東西了，等到聖誕節時，媽媽問我要什麼禮物時再說吧。

我希望能有更多這樣的網課，因為我很喜歡上這類的課。不過我還是更希望能回學校上課，可以及時與朋友分享課堂上的感受。

萬瑞彬（加州，千橡中文學校）

因為新冠病毒，學校都改上網課。一開始大家都覺得很開心，可以光明正大用電腦，可是真正上起來，才發現問題多多。

首先，以前有很多能在學校做的活動，在網上無法進行了。還有，下課後也不能跟朋友面對面談天、玩樂。再有，網路有時候不太穩，會出現我聽不見老師說話，老師也聽不到我說話的問題。

希望新冠疫情能快點結束，我和我的朋友們都能回到學校上課，我想念他們了。

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