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經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

談網路學習

施楠（紐約，SWAN雙文教育系統）

我們已經網路學習了一年多了。我覺得網路學習不及實體學習，學生都應該百分之百地進教室上實體課，才可以幫助學生更好地學習，教師也能輕鬆地教學。

網路學習，學生經常不知道該怎麼辦，也無法輕鬆地完成家庭作業；網路學習，家人的聊天或兄弟姊妹的吵鬧聲，都可能使人分心。網路學習也讓學生的視力變壞了。

網路學習，老師需要更多的備課時間，也較難觀察學習落後的學生，更無法確定學生是否在做自己的功課。老師只能布置線上作業，無法指定紙本作業。如果學生不理解老師的授課時，老也無法詳盡地解釋；如果學生不理解作業時，老師無法清楚地說明，也無法準確地對學生進行評量、給出成績。

網路學習，學生無法與同學交流，大家沒辦法親自見到朋友，只能在網路課堂上見到他們，也無法跟自己最喜歡的老師面對面。

以上是我的網路學習經驗談。我希望全美國全部的學校都能盡快重啟，讓學生進教室上課。

江藤佳凜（紐約，SWAN雙文教育系統）

雖然我們透過網路學習已經一年多了，可是我還是不喜歡上網課，因為我不能和朋友碰面，一起學習、一起在校園玩爬欄杆、追逐，玩各式各樣的遊戲。

我覺得網路學習效果不太好，因為如果我有不懂的功課，我無法馬上問老師。我不喜歡用電腦做作業，我喜歡紙本作業；我不喜歡電腦的教材，因為我需要快速地做筆記，而我總是來不及用電腦完整地做好筆記。相形之下，紙本教材較方便。

網路學習，只能在家裡，無法外出。我喜歡實體課，尤其是實體課後班，因為下課後，爸爸會帶我們去餐廳吃我們喜歡的麵，我們也會去中國麵包店買甜圈圈、蛋塔等，有時還會去公園看許多狗狗玩耍。

網路學習雖然與實體課相似，但是，有時候，老師要我們去點擊某些網站，我總是因為網速與電腦老舊的而來不及。總之，網路學習對我而言是不及實體課的好。

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