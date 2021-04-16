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我喜歡蘆薈

周心韻（中國）

在我家的陽台上，擺放著種類繁多的植物，有花生、幸運草、耳草……，其中三盆小蘆薈卻是我最喜歡的。這些蘆薈是我和媽媽一起在院子裡拔來，移植到陽台上三個花盆裡的。

蘆薈是百合科多年生常綠草本植物，一般呈綠色，當然也有黃色的，而我家的蘆薈就是綠色的。葉片的上面有淺綠色斑點，邊緣還長著一些刺，就像仙人掌那樣。蘆薈葉片每天長一至五毫米，它的新葉片從最裡面長出，等它的葉片長到一定長度時，就奔向各自的方向，最後圍成一個圈。

就我所知，庫拉索蘆薈會開花，但不是所有的蘆薈都會開花，像我家養的中華蘆薈就不會開花。蘆薈花的顏色有紅色、黃色和白色，有些花上面還帶褐色小點。然而，蘆薈開花也代表著它快要老死了。

如果把蘆薈葉片切開，就會發現一種透明的、黏黏的，又會拉絲的液體充實在裡面，這種液體叫做蘆薈膠，未加工之前有微毒，但加工之後用處就太多了：可以曬後修復、美白皮膚、補水、消炎殺菌、防曬……。媽媽對蘆薈情有獨鍾，每當她出去旅遊時，就時常白天用蘆薈膠抹在臉上以防曬，晚上再抹則用於曬後修復皮膚。

蘆薈可以分兩類：藥用和食用。藥用蘆薈可以加工成各種各樣的中藥、保健品、化妝品等；而食用蘆薈可以直接生吃，比如中華蘆薈，也有一些需要加工後才能吃。

除此之外，蘆薈像其他的多肉植物一樣耐旱。有一年過年，爸爸媽媽帶我去肯亞、南非、辛巴威和衣索比亞等非洲四國遊玩了十幾天。南非的蘆薈真多呀！幾乎什麼樣子、什麼品種的蘆薈都有，當然最多的還是庫拉索蘆薈——南非的特產。每當我看到這些讓人眼花繚亂的蘆薈時，我都會想起我家的小蘆薈在沒人照看的情況下是否還活得好好的。令人驚喜的是，當我們旅行結束回到家時，除了花盆裡的土壤有點乾旱之外，蘆薈依然生長得很好。所以我得出了一個結論：蘆薈過個十天半個月不澆水也不會乾死，這也足見它的耐旱性。

蘆薈雖然在花草叢中算不上起眼的，但它不管在什麼環境下都能茁壯生長。媽媽常教育我說，這種在任何環境下都能頑強成長的精神是值得我們每個人學習的！

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