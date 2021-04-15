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舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

令人垂涎的各國美食

戴以安（加州）

在美國，到處都有不同國家的餐廳，能品嘗各國美食。各國的飲食都有他們獨特的風味。

亞洲食物很特別也很受歡迎，比如中國、日本和韓國的食物。中國飲食有四大菜系：魯菜、川菜、粵菜跟蘇菜。魯菜也稱山東菜，以鹹鮮為主，多數菜餚都加入了蔥薑蒜提味。它的特色菜品有：糖醋鯉魚、木須肉、一品豆腐等等。川菜是民間最大的菜系，主要特點為麻辣辛香，可促進食慾。川菜特色的菜品有：麻婆豆腐、魚香肉絲、回鍋肉。

蘇菜大多數菜品都以江湖河鮮為主料，口味平和、鮮嫩。代表菜品有：獅子頭、揚州炒飯等。粵菜就是廣東菜，國外的中餐多半是粵菜，粵菜主要的特色就是清淡。菜品有：白切雞、蜜汁叉燒、乾炒牛河、蝦餃等。

說到日本料理，很多人都會想到壽司、生魚片、拉麵、烏龍麵、甜不辣、咖喱等等。日本料理的特色是生、冷、油脂少、份量少。日本人很注重食物的擺飾，所以都會擺得非常美觀，被稱為「眼睛的料理」。

韓國料理最大的特色在於使用發酵食品，其中以泡菜、大醬、辣椒醬等最具代表性。除了泡菜以外，還有烤肉、拌飯、拉麵和韓定食等。

美國也有許多歐洲的餐館，義大利餐廳最普遍，橄欖油、番茄、起士、香料是義大利料理的主要特色，烹調料理時重視料理的原汁原味，所以會用少油的烹調方式。著名的義大利食物有披薩、義大利麵和義大利餃。

墨西哥人的傳統食物主要是玉米、菜豆和辣椒，它們被稱為墨西哥人餐桌上必備的三大要素。玉米是墨西哥人的主食之一，也是墨西哥菜不可缺少的材料，而以玉米製成的副食品非常多，像Taco、Nachos等等。墨西哥的菜以辣為主，有人甚至在吃水果時也要加入辣椒粉。墨西哥人還有吃仙人掌的愛好，在他們看來，仙人掌與香蕉、鳳梨、西瓜一樣，可以當水果吃。墨西哥人非常重視菜的配色，每道菜都要以墨西哥國旗上紅、白、綠為主，真是色香味俱全。

我生長在美國，有這麼多美食可以品嘗，真的非常幸運。但因為我從小吃慣了中餐，所以中國菜還是我的最愛。

墨西哥 義大利 日本

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