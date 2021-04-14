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自由的公主

貝清秀（加州）

從前從前，有三位公主，小秀、心心和小松，她們決定要出去看看城堡以外的世界。

三位公主一走出去，大家都看著她們漂亮的衣服說：「哇！冬天還能穿裙子？不冷嗎？」路人們議論著。「因為這樣很漂亮啊，我們可是公主呢！」小松回答。心心和小秀面面相覷，她們心裡想：「公主不穿裙子要穿什麼呢？」不過她們也沒有想太多，就開始她們的冒險旅程了！  

途中，她們遇見一位園丁尼爾，園丁問她們環遊世界好不好玩？她們覺得可以認識不一樣的人、吃不一樣的東西、去很多不同的地方，都是很美好的事情。園丁笑呵呵地說：「太好了！公主們，繼續進行妳們的旅程吧！」園丁尼爾還送給她們各一匹馬，好讓她們更能快樂地闖蕩世界。

在環繞了世界一周以後，她們回到城堡之外，一個村婦攔下她們，並用羨慕的語氣說：「我也好想當公主啊！」三位公主異口同聲地告訴她：「當公主一點都不好，公主們就像被關在籠子裡失去自由的小鳥，只有真正自由的人可以去探索這個世界、享受寬廣無垠的人生。只有自由是最珍貴的！」

這時村婦搖身一變，變回皇后，皇后笑著跟三位公主說：「我親愛的女兒們終於長大了！我很高興妳們終於理解自由的意義，以後妳們不需要再繼續當城堡裡的公主，妳們可以當我自由自在又快樂的女兒，隨心所欲地享受人生。」

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