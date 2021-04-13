中國 功夫是很重要的中國文化遺產，對中國人來說，有很大的歷史意義。現在不管是東方人或西方人，都很喜歡看功夫電影 、學中國功夫，覺得很有意思。我的爸爸媽媽也是功夫電影的粉絲，喜歡的電影是「臥虎藏龍」和「葉問」，正因為如此，他們送我去學功夫。

我在八歲時交了一個會打少林功夫的朋友，也是她媽媽告訴我媽媽去哪裡學功夫的，我的師父向我們示範蹲馬步時，真的像騎一匹馬。我們笨拙地模仿他。「喝！喝！」我們一邊打拳一邊喊，師父教我們少林連環拳，雖然有點難，但我還挺喜歡的。

過了半年以後，我考到藍帶，成為第二級的學生。那時我學了小火棍，開始覺得功夫沒有那麼好玩了。我一直跟媽媽爸爸抱怨：「我太累，今天不要打功夫！」但爸媽還是要求我學下去。

五年級時，我準備好了第四級的考試，可是剛好因為我要開刀，不能參加考試，所以沒有辦法拿到紫帶。從此之後，我下定決心要好好學功夫、得到紫帶。

拿到紫帶時，就可以開始用刀了，可是刀又大又重，很難控制。打完功夫後就會覺得肌肉 痠痛，而且身體很累。最後，我就決定不要再打功夫了。

但是隨著我漸漸長大，我開始了解到學功夫對我的意義，我不想忘掉我以前學的功夫，也開始知道爸爸媽媽給我一個很好機會去學功夫，我應該要好好珍惜，不能隨便放棄。

我想起以前師父常常會跟我們說，打功夫時要記住三個東西：第一，你的眼睛在看哪裡？第二，你在蹲什麼步？馬步、弓步、徐步還是丁字步？不管是什麼步都要做得對。第三則是你的精神。每一個動作都要打出功夫的精神！精神就是打功夫最重要的東西。

堅持的精神對功夫來說很重要，師父曾要求我們蹲五分鐘馬步，就讓我痛到受不了。還有一次，師父要我們劈腿十五分鐘，還說如果我們抱怨，要再加一分鐘。我們只能安靜地做下去。打功夫，「堅持到底、不放棄」就是最重要的精神。

少林功夫在中國的文化傳承上占了很重要的地位，如果中國功夫失傳，對中國文化來說是一個重大的損失。打功夫時，我學了紀律和堅持，還學會怎麼努力不懈。我希望中國功夫的技藝和精神能一直流傳下去。