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小熊山之旅

陳芊霖（紐約，人力中心中文學校）

去年八月，爸爸帶我們去康州小熊山玩。

我們從布朗士出發，大約開了一個小時的車就到達了小熊山。車剛停穩，我們就飛快地下了車。小熊山一片綠色，五顏六色的花、巨大的樹，也有很多人。因為疫情，大家在家待太久了，所以都想出來走走。

我們邊走邊看小熊山的景色。周圍的人很多。有些三五成群坐在草地上聊天，有些自由自在地散步，有的圍著燒烤爐燒烤……我們看到遠處有個很大的湖，湖面上有很多小船，湖邊還有人在釣魚。划著船在湖面上前進看起來很好玩，於是我們就去湖邊售票處排隊買票。人很多，我們等了很久才買到票。之後大家趕緊穿好救生衣，就開心地下船了。

坐在船上，我心裡很激動。爸爸媽媽用腳蹬，我和弟弟坐在船上看風景。一望無際的湖面明淨如鏡，隨著小船慢慢前進，後面蕩起一層層小波浪。在湖中，我看到很多小魚游來游去，還有美麗的蜻蜓和蝴蝶，他們都十分可愛！我看到爸爸和媽媽蹬船好像很好玩，就想體驗一下蹬船的樂趣，於是和媽媽換了位子。我用力地蹬，蹬了不一會就累得不得了，真的沒有想像中那麼輕鬆好玩，但我還是堅持蹬到船靠岸。

我們上到陸地，又渴又累，趕緊買冰淇淋解渴。

那天，我們在小熊山玩了一整天，雖然很累，但全家都很開心。這真是一次難忘的旅遊！

布朗士 疫情 釣魚

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