上次回台灣 跟家人去了很多地方，其中我印象最深刻的是跟弟弟、舅舅、爺爺、奶奶一起去的「台北101」。

一早在奶奶家起床、吃完早餐，我們就出發去爬象山。象山是全台灣欣賞101大樓的最佳地點，所以舅舅安排我們先去那裡。

我們剛抵達象山站時，我覺得它看起來並不是很高或很難爬，但是我大錯特錯了！爬象山其實很累，但是弟弟蹦蹦跳跳爬得好快，我都追不上。好不容易，我們終於爬到山頂了，舅舅沒有騙人，從象山看到的101大樓好美啊！

因為我們爬了一上午，大家的肚子都餓了，舅舅接下來便帶大家去吃好吃的雞排。我的雞排又酥又脆，超美味！當我們都吃飽之後，終於要進去101大樓裡了。

我們先散步到四四南村，那是一個可愛的古早味眷村。在四四南村，舅舅幫我和弟弟拍了很多好看的照片。我們都拍完照片後，終於走到101大樓了。

101大樓真的好壯觀！你知道嗎？直到二零零九年，台北101是全世界最高的建築物呢！雖然現在已經被追過了，但它還是全球地震 區中最高的樓。101大樓裡面其實長得很像百貨公司，有非常多名牌店。我們先坐電梯到五樓買票，然後就準備去坐世界數一數二快的電梯。

我們要從五樓搭到八十九樓。電梯裡面是暗的，不過上面有美麗的小燈，好像夜晚的星空。搭電梯時，我的耳朵好不舒服，很像飛機起飛時的感覺。電梯速度太快了，我們在三十七秒內爬了二十幾樓，太厲害了。

我們終於到了，台北 101天文台上面的景色好美，我可以看到早上的象山和整個台北，好壯觀噢！我們後來還有去禮[品店買紀念品，也去美食 廣場吃吃喝喝。

在回奶奶家的路上時，雖然覺得很累，但好幸福。這真是難忘的一天！