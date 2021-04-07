小明是個六年級小學生。周五下課後，小明媽帶著小明從鄉下出來，到外婆家度周末。周日下午小明準備回家時，外婆發現抽水馬桶的蓋板鬆動了，便請外公修理一下。

本來小明整理好行李，坐在客廳沙發上看書，等待媽媽發話出發，聽到要修馬桶，立即放下書本，對已經七十多歲的外公說：「外公，我來幫你修吧！」外公對小明說：「小孩子懂個啥，只管看你的書。」

可是小明哪肯放過這個機會，跟著外公進了廁所。就在外公撬馬桶蓋板的螺絲蓋時，一個連接水箱和馬桶底座的螺絲鬆動了，水箱裡的水滲漏到地磚上。小明眼尖，趕緊告訴外公：「不好了，水箱漏水了。」小明接著說：「外公，你要把進水的閥門關掉，水箱的水放掉。」外公聽後吃了一驚，心想這個孩子知道的不少，剛才小看他了。

外公把水箱水放空，交給小明一把鉗子和一把活動扳手，說：「我的腰不好，你彎腰看看用哪一個工具能鎖定下面的螺帽。」小明靈活地蹲下身子彎腰一看，就說：「用活動板子好。」說完就乾脆趴在地板上，用活動扳手卡住那個螺帽，外公使勁一擰，水箱裡那根長螺絲就拆下來了。

此時，存在水箱裡的鏽水從孔洞流出，地板上出現一灘黑水，小明趕緊抓了一塊塑料海綿吸水，把吸滿髒水的海綿放到馬桶上，用雙手擠乾，接著再吸。這樣重覆多次後，小明發現仍然有水流出，他問外公：「外公，進水閥關緊了嗎？怎麼還有水呢？」聽小明提醒，外公就再擰緊閥門，果然水流停了。

外公更換了水箱裡漏水的橡皮墊，小明接著幫助外公修好了馬桶蓋、收拾了工具，也清理了場地。

做完所有事情，外公誇獎小明：「今天多虧你幫了我大忙，如果只有我一個人做，可能要累趴了。」外公接著問小明：「你怎麼一點也不怕髒，還知道修馬桶的技巧？」小明對著外公笑笑，沒吱聲。

小明媽在旁解釋：「這孩子從小就喜歡看人家修理設備。他們學校裡養牛、養羊，常進牛棚羊圈，接觸牛羊糞，根本沒有城裡孩子的嬌氣。」說完，叫小明用肥皂洗洗手，帶小明回鄉下去了。