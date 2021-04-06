扯鈴是我的好朋友。從小學一年級開始，每一年，不論是中文學校的募款餐會、跟文化有關係的活動，或是英文學校的才藝表演，我都會帶著我的扯鈴大顯身手，讓別人可以享受一個很不一樣的節目。

今年三月，我參加了英文學校的世界文化活動，趁機拾起好久沒玩的扯鈴，錄下了我的表演，並且做了影片剪輯，完成了我第一個中國 扯鈴短片。

我花了兩個禮拜，每天下課以後，媽媽就開車帶我到附近的圖書館 、公園和學校練習及錄影。我常常為了把一個動作做好，反反覆覆錄了二、三十次。雖然不是像往常一樣站在台上表演，又有台下熱情的觀眾的支持，但是在外面可以把扯鈴拋得很高，反而更酷了。

有一天，我們在下雨過後，去了家裡附近的圖書館，站在圖書館前長長的走道，兩旁是綠綠的草，扯鈴在我細細的繩子上滾動、跳躍。剛下完雨，地還有一點濕，又有一些落葉，媽媽說配上我的扯鈴招式，整個場景看起來特別的迷人。之後，我花了三天的時間，挑選我最喜歡的視頻。經過剪輯，配上音樂，再加上一些效果，像是旋轉或廣角，整個視頻看起來就更有趣，更專業了。

我最喜歡的一招是把扯鈴拋上天去，跳起來，然後從空中接住我的扯鈴，看起來很炫。剪輯時，我特別把背景的超低音配合到扯鈴下降被我接住的那一秒。哥哥和媽媽看了以後都稱讚說：「哇！真是配得太好了！」

我把完成的影片上傳到YouTube 上跟大家分享，學校也在上個禮拜五的國際文化表演會中播放。我的同學們很喜歡我做的視頻，都覺得很精采。從這個機會中，我不但練到扯鈴，還學了影片編輯，真是一舉兩得。

我想我要多練一些新的扯鈴招式，下次的視頻一定會更驚人。