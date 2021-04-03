我媽媽的名字叫陳美雲，她今年三十三歲，如同她的名字一樣，她非常美麗。我的媽媽有兩個孩子——妹妹和我。我們一家四口住在紐約 的皇后區。

媽媽在我爸爸的餐館裡工作，因為她會講英文，所以她負責在前台接電話。我媽媽每天早上很早起床，好搭爸爸的車一起上班，然後晚上十一點的時候再搭地鐵 回家。

媽媽一個星期工作六天，只有星期天休息。餐館很舊，所以沒有冷氣和暖氣，工作環境比較艱苦，加上現在還是疫情 期間，所以她還要戴口罩，更不舒服。雖然做餐館很辛苦，但她還是堅持做了十四年。

媽媽在家休息時，她會陪我和妹妹一起看電影、一起玩耍，她也會做我們最喜歡的食物和小吃。我和妹妹最喜歡她做的蛋糕和餅乾，又香又好吃！媽媽有空閒時間也會帶我們去公園玩。現在是疫情期間，媽媽要求我們一定要戴好口罩，我看得出來她非常關心我和妹妹，才會不斷地叮囑。媽媽雖然工作很累，但是她還是會陪我們一起玩。

我的媽媽很善良也很溫柔，她是一個好媽媽。

林宇森（紐約，人力中心中文學校）

我老媽的生活主要就是圍繞著我和姊姊兩個人。

每天一早，我的老媽自己洗漱完以後，就馬上燒水泡茶，然後囑咐我們兩個孩子快點起床。隨後她便開始準備早飯，讓我們吃完早餐後精神滿滿，接著就送我們去學校。而現在疫情期間，她就陪我們待在家裡學習。

一到中午，媽媽就燒好吃的炒飯給我們吃。炒飯是她最拿手的料理，我看她先把油倒到鍋裡熱一下，然後把各種葷菜、蔬菜和佐料放下去一起炒，最後放進米飯再炒幾下，香香的炒飯就擺在我倆面前。老媽看著我們狼吞虎嚥的樣子，心裡是美滋滋的。

以前我們要去學校上課，老媽才有一點時間坐下來看電視，等我倆放學回家後，她又開始忙著燒晚飯。

吃完晚飯，她就叮囑我們做功課，然後讓我們早點休息，當老媽聽到我們和她說晚安後，她的心才放下，才能有一點時間去做她想做的事，然後休息。

這就是我老媽整天圍繞她兩個孩子的生活。