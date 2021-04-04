春分之後十五天，就是清明節，又叫掃墓節，是紀念和尊敬祖先的一天。像其他傳統節日一樣，清明節也有流傳久遠的故事：掛紙的由來。這是漢高祖掃墓祭祖的故事。

在清明節那天，大家為表示對祖先的敬意，會去掃墓。掃墓的習俗有培墓和掛紙。

清明節時，大家也會去「尋春」，趁著春光明媚去郊遊。在戶外，可以放風箏。風箏一旦升上天空，切斷風箏線，讓風箏飄走。這個習俗代表去除一切厄運與煩惱。

食物是節慶很重要的一部分。清明節的傳統食物有檸檬綠的青糰子、艾草香的艾粄、香脆的炸潤餅、香味撲鼻的朴籽粿、外酥內軟的大蔥蛋餅、濃郁風味的棗糕、爽口的薄餅、五顏六色的子推饃。

清明節是一個非常傳統而特殊的日子，它有兩千五百多年的歷史，大家在這天緬懷祖先。

宋竹涵（紐約 ，SWAN雙文教育 系統）

清明節是中國 一個很隆重的節日，是二十四節氣之一。之所以叫「清明」，是因為清明是萬物生長的時期，清潔又明淨。

清明節最重要的就是掃墓，祭祀祖先。清明節也有很多好玩的活動，像盪鞦韆、踢毽子、踏青、種樹、放風箏、插柳等等。我最喜歡清明節的美食，有潤餅、青糰、艾粄、朴籽粿、暖菇包、蛋餅、芥菜飯、棗糕及子推饃等等。潤餅是將食材捲在薄薄的麵皮中；青糰很像包子，但不一樣的是，青糰的外皮是用漿麥草汁揉成的。艾粄和青糰很像，是用艾草汁做的外皮。艾粄是沒有餡的，艾草粄則是有餡的。用朴籽葉汁做的青糰就叫朴籽粿，用鼠曲草汁做的青糰就叫暖菇包。

雖然清明節掃墓祭祖聽起來很悲傷，但是清明節主要是要表達我們對祖先的慎終追遠。