我養的第一種寵物是鬥魚，一條紅色的、一條是藍色的。為了防止牠們打架，魚缸裡有一道透明的塑膠板，這兩條魚後來餓死了，我和姊姊又吵著要養魚，所以媽媽就再買了兩條。我們怕牠們再餓死，所以就多餵了幾次，結果把牠們撐死了。

我五歲生日的時候，媽媽又帶我去買寵物，我挑了三隻寄居蟹。上車後，媽媽把牠們放在我腳下，可是牠們的爪子突然從箱子伸出來，我嚇得大叫。媽媽無奈地嘆口氣，把牠們移開。我們回去以後，我跟媽媽把牠們的籠子裝好，然後把從店裡買的飼料拿出來餵牠們吃。養了幾個月後，就送人了。

經過兩次的失敗，媽媽不肯再幫我們買寵物了，從此以後，我們只能抓昆蟲來養。記得五年前，爸爸從後院抓來一條蛾毛蟲。牠的身體又肥又粗，軟軟的，全身是翠綠色，就像卡通裡的毛毛蟲，非常可愛。

為了養牠，我們從後院摘番茄給牠吃。後來我們又抓了一些，一共十幾條蛾毛蟲，大概有五隻變成了蛹，其中三隻變成飛蛾，但有一隻從蛹飛出來的時候，不小心飛進了蜘蛛網裡。大概養了一兩個月以後，我們全家要去紐約 旅行兩個星期，所以只好先摘下好幾個番茄放進杯子裡給牠們吃。我們以為牠們全部都會死，但很驚訝的是，居然還有兩隻活著，不過過沒多久，牠們也死了。

另外一次，爸爸又帶進來一隻昆蟲，這次是蚱蜢。我們拔了不同種類的野草給牠吃，看牠喜歡哪一種，以後就都給牠那種。一個禮拜以後，那天我正好從學校回來，發現牠不見了！牠翻開了我們用的透明保鮮膜，逃出去了。隔了一天都沒有找到牠，我很緊張，生怕牠會跳到我的床上。那個周末的早上，媽媽和姊姊在門簾後面找到白色的泡沫，一捏就碎了，之後就拿去丟了。到了下午，門簾後面又出現了很多白色泡沫，這一次，我把門簾掀起來，原來蚱蜢挂在門簾上面生蛋。爸爸又把牠抓回來，可是幾天以後，牠還是死了。

根據這幾年養寵物的經驗，我學會了魚不知道飽餓，所以餵牠們食物要特別小心；我也知道了昆蟲吃什麼才能活久一點。雖然我們已經養了很多年的昆蟲，牠們看起來也超可愛的，但是我到現在還沒有勇氣去摸和抓牠們，希望有一天我能鼓起勇氣來碰牠們。