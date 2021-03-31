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壞脾氣的烏鴉

錢欣葆（中國）

從前，烏鴉的嗓子並不沙啞，歌聲也不錯。烏鴉脾氣暴躁，遇到稍有不順心的事就會火冒三丈。  

晚上，烏鴉剛睡著，被貓頭鷹「咕啊、咕啊」的叫聲驚醒。他十分生氣，沖著貓頭鷹說：「你的叫聲難聽又恐怖，半夜亂叫，誠心不讓我睡覺！」

貓頭鷹說：「我抓老鼠時，情不自禁叫幾聲是為了威懾老鼠啊！」

早晨，烏鴉還在做著美夢，被黃鸝的歌聲吵醒了。他十分生氣地沖著黃鸝說：「你唱歌的聲音把我吵醒了，練習唱歌用不著這麼早吧！」

黃鸝說：「早晨練習唱歌是我的習慣，已經不早了，太陽都已經升起來了呀！」

中午，烏鴉正在睡午覺，被啄木鳥「咚、咚、咚」的啄木聲吵醒了。他氣憤地沖著啄木鳥大聲說：「你的啄木聲太大，把我從夢中吵醒了。你啄木也用不著使那麼大的勁，啄得那麼響啊！」

啄木鳥說：「危害樹木的蛀蟲躲藏在樹木深處，如果不用力啄木，就不能把害蟲全部抓到啊！」

烏鴉氣急敗壞地對貓頭鷹、黃鸝和啄木鳥大聲怒吼：「你們影響了我的生活，影響了我的情緒。我整天心情煩躁，想不發洩都不行啊！」

貓頭鷹說：「大家生活在一起，難免會相互影響，應該相互理解和包容。即使有什麼矛盾也應該有話好好說，用不著發那麼大的火，更不可以謾罵鄰居。」

烏鴉說：「我原本是可以成為歌唱家的，都是因為你們惹我生氣，使我沒有心情練習唱歌，如今嗓子也沙啞了。我的夢想不能實現，都怪你們！

黃鸝說：「我們都有心情不好的時候，但是會盡量克制，不會把自己的不愉快發洩在夥伴身上。你遇到不順心的事非但不克制，還任性謾罵，壞脾氣不僅會傷害友情，而且也不利於你自己的成功和健康。」

要學會克制自己的情緒，不要被不良情緒所左右。

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