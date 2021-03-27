春天來了，天氣變暖和了。春天，樹上開始長出綠色的樹葉，花兒也含苞待放。

春天有很多美麗的花，我最愛代表春天的百合花，百合花有許多不同的品種，還有香氣四溢的香水百合。

春天，在復活節 時，我喜歡欣賞彩蛋，也愛收集五顏六色的彩蛋。我總是興致勃勃地到處找彩蛋，也自己做彩蛋。

我喜歡春假，因為我的生日就在春假。我喜歡和家人在一起慶祝我的生日。媽媽會買一個大蛋糕，是我喜歡的口味：巧克力蛋糕。家人還會給我生日紅包，裡面有很多錢。我把錢存在銀行裡，等上大學時用。

我也喜歡春天開始的日光節約時間，因為天亮得早，也黑得晚。白天變長了，這給我明亮的感覺，讓我覺得一切都充滿著光明、希望。

彭彩霞（紐約 ，SWAN雙文教育系統）

春天有很多節日，其中我最喜歡春假，因為在春假期間，我們通常會搭郵輪 旅遊，非常有趣。此外，在春假期間，無論我們是否在郵輪上，我們幾個好朋友都會一起慶祝生日。

我和朋友們會一起搭乘郵輪去不同的地方玩。在郵輪上，不論白天或晚上，隨時都可以去游泳。我們可以吃甜食、去遊戲室玩遊戲，還可以欣賞有趣的表演和音樂會。

如果復活節剛好就在行程裡，我們會在船上四處依著線索尋找彩蛋。當我們找到所有的字母，我們就可以得到糖果。這個尋找彩蛋的遊戲，總是讓我們得到很多樂趣。

在復活節期間，如果我們沒有搭乘郵輪去旅遊，我們會在公園裡玩尋彩蛋的遊戲。我們在樹叢中、公園裡的長凳下等地方，拚命地尋找彩蛋的藏身處。

我喜歡春天的最後一個原因是天氣不會太冷也不會太熱，而且蚊蟲不多，我們還有春假可以好好地休息。

春暖花開，讓我們盡情享受春天！