爸爸媽媽經常跟我說「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」，意思就是說，時間很寶貴，是金錢買不到的，所以每分每秒都該珍惜。

但很多人不知道如何珍惜時間，更不知道如何好好利用時間，讓時間在不知不覺中就溜走了，叫也叫不回來。

「少壯不努力，老大徒傷悲」，應該大部分的人都聽說過，也明白這句話的意思，但能真正做到的又有幾個呢？

所以我認為，今天的事一定要今天做完，不要拖到明天或後天，要養成「今日事今日畢」的好習慣，才能達到利用時間的效果。如果上課時認真聽講，下課時就能盡情玩樂，回到家趕快把作業寫完並溫習，這樣就能有很多時間可以看課外書、做自己喜歡的事情。

一萬年太久，只爭朝夕。希望我以後能好好利用時間，珍惜時間。

林溦爾（紐約 ，鳴遠中文學校）

「時間就是金錢」。大家都知道，時間無比珍貴，你活過的每分每秒都會流走。

美國 人的平均壽命大約是七十九歲，那就是兩萬八千八百三十五天。仔細想想看，其實那不是很長的時間。人在世界只有這麼短，所以我們應該充分利用這些寶貴的時間，讓此生無憾。

是誰一生看著我們長大？當然是我們的父母。沒有他們就沒有我們。所以我們應該在他們離開我們之前，好好回報他們，不要讓我們有「子欲養而親不在」的遺憾。他們把他們的時間獻給了我們，我們也要還給他們一部分。

珍惜時間就是做自己喜歡做的事情。生命有限，讓自己開心才是最重要的。如果你每天活得沒有意義的話，那你就是在浪費時間。這就是珍惜時間的方法。