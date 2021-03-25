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春天

陳昊欣（紐約，SWAN雙文教育系統）

春天，多令人期待！春天，天氣變暖，樹木和鮮花長成。

春天有很多節日：婦女節、聖派翠克日、逾越節、復活節和小朋友最喜歡的春假！在春天，我們可以在戶外運動。春天是我最喜歡的季節，因為像雪一樣冰冷的冬天消失了，一切欣欣向榮。

今年，日光節約時間開始於三月十四日，我們將時鐘撥快一個小時，這樣可以節省更多能源。因為在春天，太陽早早升起，晚些時候落下，白天變長了。

婦女節在春天。這是全世界感恩婦女對人類歷史的貢獻。我要特別感謝媽媽生我、養我、育我。我用卡片、鮮花、巧克力和心形摺紙來表達對媽媽的愛，也希望將來可以安排一次與媽媽的有趣旅行。如果有天我離開家了，我會在婦女節這天給媽媽打個電話，問候她！

今年的復活節是四月四日。孩子們喜歡滾彩蛋、復活節兔子合影等等。孩子們最喜歡彩繪雞蛋，然後去尋找彩蛋，因為其中一些彩蛋裡面藏著巧克力！復活節彩蛋象徵著生命的重生，基督徒相信耶穌死而復活，所以才有復活節。    

我特別喜歡聖派翠克日。在這一天，四葉草代表好運。人們會在這天許願，認為彩虹的盡頭可能會有一桶金；人們也總是在這天穿上綠色衣服，樂在其中。大家還認為，世上有精靈。傳說精靈很矮，戴綠色帽子、穿西裝，搭配黑色的鞋。

春天最棒的是春假！孩子們最喜歡春假了。假期中，可以和家人、朋友一起玩耍、一起旅行。我也喜歡春假，因為我不需要做太多的功課，可以有更多時間跟爸爸、媽媽、奶奶、阿姨和叔叔在一起！但是，我也會想念我的朋友和老師。

春天的所有活動都很有趣。我期待與大家共度春天的快樂時光！

復活節 雞蛋

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