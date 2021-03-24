大雪紛紛揚揚下了三天三夜，丁丁和弟弟冬冬也在家裡憋了三天三夜。外面銀裝素裹十分迷人，如果不是媽媽攔著，兩個精力充沛的男孩隨時準備衝出去打雪仗、堆雪人、哪怕就是在院子裡瘋跑，也是很開心。

「丁丁！冬冬！」爸爸大聲叫，似乎有什麼值得興奮的事發生？

丁丁和冬冬跑過去和爸爸一起向窗外看去，哇！兩隻小鹿臥在大樹下的雪地裡，小動物的存在，給萬籟俱寂的天地間增添了靈氣呢。丁丁好像找到了出去的理由，他一蹦一跳跑到廚房：「媽媽！我想要一些胡蘿蔔去餵牠們！」冬冬則簡短地說：「麵包、麵包！」

媽媽不同意：「這麼冷、這麼深的雪，不能出去！再說，你們一出去，就會把牠們嚇跑，冰天雪地，叫牠們去哪裡？」

媽媽的理由很充足，丁丁和冬冬暫時安靜下來。爸爸有一個建議：等到天晴，趁牠們不在的時候，咱們去看看牠們睡覺的地方。丁丁看到了希望，一次又一次跑到窗前檢查小鹿還在不在。

大概是十點鐘的時候，小鹿們離開了，爸爸還拍下牠們雪地跋涉的視頻。

真美，大家都看呆了。雪地很厚，牠們細長的腿踩下去，半截也埋在雪裡，然後再次高高抬起腿，踩下去，一步一步向前行，那樣子就像在雪地裡游泳 。

快到中午的時候，太陽出來了，媽媽把兩個孩子捂得嚴嚴實實：圍巾、雪帽、羽絨服、保暖褲、長襪，還有雪靴。媽媽說：「雪很厚，會淹沒過雪靴，不能玩太長時間。」爸爸說：「不要緊，讓丁丁騎在我的肩上。回來再給他們泡個熱乎乎的熱水澡！萬無一失！」

丁丁高興極了，一出門就往爸爸身上爬。門前的雪已經打掃乾淨，但是前往樹林的小路和兩邊的草坪上全是兩呎厚的積雪，幾乎達到丁丁的大腿根部。丁丁才不怕，他雙手抓著幾根胡蘿蔔，連滾帶爬向前拱，做一個開路先鋒；爸爸欣賞地看著勇敢的兒子，肩上馱著冬冬緊隨其後，冬冬手上還拿著一小袋麵包，媽媽則是拿著手機 跟在爸爸後面。這一家子，像是踏雪旅行啊！

來到樹林邊小鹿早上臥過的地方，只見那裡有兩個雪坑，可以看見地面的枯葉和綠草，小鹿餓了可以吃草，渴了可以吃雪，周圍還有低垂的松樹枝和灌木遮蔽，怪不得牠們喜歡這裡呢。

媽媽協助丁丁和冬冬放下食物，大家圍著滿地的鹿足印「研究」牠們去了哪裡，然後照了幾張相就往回走。

媽媽說的：不要驚擾牠們，希望牠們感受到和諧共處的愛！