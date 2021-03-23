很多人都在問，什麼時候才能回到學校上課呢。一年過去了，重返校園似乎是一個難以實現的夢。新冠病毒依舊存在，人們對它還是很害怕。在學習和健康中間，人們該怎麼選擇？很多人考慮到孩子的健康，繼續在家學習，希望等到世界更安全的時候，再讓孩子重返校園；也有人希望孩子快點回到學校，他們可以安心地工作。

儘管家長們有這樣那樣的考量，但是，學校還是在做重啟校園的準備。聽說要回到學校，我很期待！上高中已經快大半年了，我還沒有親眼見過我的老師、同學們，也沒有在校園裡參加過一次課外活動。現在，聽說要回到學校上課，很多人都喜憂參半，我也一樣。我擔心我會不會忘記隨時洗手，會不會忘記戴口罩，其他同學會不會認真地做好防護；我還擔心不能和朋友靠得太近，是否能交到新朋友……。

學校重返校園的計畫叫「Hybrid」，它計畫把學生分成兩個組：第一組的學生會和老師面對面地上課，第二組的學生在家裡同時和老師進行課堂互動。這個計畫對老師跟學生都有很多挑戰。

不過，「Hybrid」也有它的好處，並得到很多人的讚同。

就拿我們上網課來說，首先，老師經常要求我們關掉麥克風，我們不能自由地講話。而面對面上課就不一樣了，我們會有更多機會和老師、同學交流。老師也可以更容易地教學生，學生可以更容易地問問題、參加課堂的活動。其次，在學校上課，我們受到干擾比較少，而在家裡，我們很難控制自己，總是愛看手機 、玩遊戲，上課也不專心。一個同學對我說：「學校的環境讓我想學習，而在家裡，我只想玩，沒法專心地上課。」

除此以外，在家裡學習不能和其他同學有很多的互動，我們有時感到很孤獨、很壓抑。而在「Hybrid」的模式下，可以給我們更多機會去相處、聊天、交朋友，性格會變得更開朗，畢竟我們這個年齡是需要和朋友交流的年齡。

希望通過「Hybrid」的計畫，我們能夠很快地過渡到真正的重返校園，回到正常的生活，和同學老師一起學習、聊天、參加活動。