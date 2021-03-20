我很愛旅遊，我曾經去過一個很有名的地方，就是華盛頓特區。華盛頓特區是美國 的首都，每年的遊客都很多。

當你到達華盛頓特區，你會看到國會大廈。國會大廈很高也很大，樓頂有一面美國國旗，鮮艷又醒目。國會大廈的旁邊是白宮 ，白宮的四周都是樹木和花草，十分美麗。白宮的不遠處就是林肯紀念堂。以前林肯當總統的時候，立下很多功績，人們為了紀念他，就建了林肯紀念堂。林肯紀念堂的前面有林肯先生的石像，這座石像是用白玉石雕刻而成的，十分壯觀。

華盛頓特區還有國家廣場。又寬又大的廣場上都是大樹和花草，還有一個美麗的噴泉。國家廣場前面是華盛頓紀念碑。華盛頓紀念碑很高，像一個火箭一樣，高高豎立在國家廣場上，從很遠很遠的地方就能看到。圍著紀念碑的是五十支美國國旗，這五十支國旗代表著美國的五十個州。

華盛頓特區有那麼多風景和歷史文物，你想不想去看看呢？我保證，當你去了，你一定會讚嘆華盛頓特區的每一個景點，並學習到很多東西，真是不枉此行啊！

陳梓童（紐約，人力中心中文學校）

一年冬天，學校舉辦了一次自然科學見習，我們四年級有二十四位同學被選中去紐約州 北部學習。我有幸被選中了，我十分開心，幾天都高興得睡不著覺。

第一天我們從學校出發，搭乘校車前往目的地。首先，我們去了一個農場學做飯、堆肥和認識水源，然後坐車來到小木屋的食堂吃飯。

第二天早上，我們被老師分成幾組，每一組都有任務，以訓練我們團隊合作的精神。中午，我們了解了哈德遜河，以及該處動物如何生活和生存，學習的東西很多也很有趣。晚飯後，我們玩了一會，就去我們休息的小屋，洗澡、刷牙後就睡覺了。因為白天東跑西跑很耗體力，我們很快地入睡，醒來就天亮了。

第三天也是旅遊的最後一天，我們學習如何創造新的東西。這個項目很好，能自由發揮我們的想像力，同學們的興致很高，我們做了一些奇特的小東西，還獲得老師的表揚。吃過午飯，我們就乘車回家了。

這三天很短，但很獨特，我們學到在家中和學校都學不到的東西，也學會了自立，真是一次難忘的旅遊！