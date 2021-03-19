疫情帶給我的成長和學習

從去年三月底開始，我的學校因為新冠病毒疫情 關門了，原本在教室上的課，全都改成網路學習。網路學習看起來似乎很簡單，但是實際上卻有很多的困難。

剛開始上網課的時候很混亂，一下子用Zoom，一下子用Google Meet。以前上不同的課是要換教室，現在改成換連結。每個老師上課的方式也都不同，害得我常常搞不清楚什麼時候要上哪個老師的課、要交什麼作業。

有些同學的電腦沒有麥克風或攝影 機，因此他們無法參加課堂討論。許多同學關攝影機，不專心上課、偷玩電動或偷看YouTube。很多同學在網路聊天室聊跟上課沒關係的事。另外，還有些同學甚至不能連上網路，所以根本無法上課。

此外還有考試的問題，因為沒有老師的監督，任何人都可能作弊，讓考試變得不公平。

儘管存在這麼多問題，網路學習也有一些好處。例如，我們不必很早就出門上學，交作業也更容易，同學不會忘記把作業帶到學校，因為你可以在家裡透過網路上傳作業。

我還學會怎麼利用時間，例如，我會把握午餐休息時間做所有的作業，然後在兩點放學後，我就可以做其他的課外活動。不像以前學校的午餐時間，因為不能待在教室，我只能在學校餐廳看書或發呆，浪費很多時間。老師們也漸漸把上課跟交作業的規則定清楚，讓我不會像上學期剛開始上網課時那樣無所適從。學校老師也發展出不同的考試方式，像是讓我們可以一邊看筆記或是看書來回答問題。

現在，網路學習並沒有那麼令人不知所措了，因為老師有更多的了解、包容和彈性。全校共同努力，為每個人創造更好的學習環境。

疫情帶給我們很多焦慮、挑戰和不便，但也教會我們以歡喜心做事，即使忙碌卻不感到辛苦，反而覺得甘甜。