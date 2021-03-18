首先，「母親」這個詞充滿了情感。母親無疑是我生活中最重要的人，她的寬恕和關懷無與倫比。

我的母親為了和睦幸福的家庭，犧牲了很多自己的時間。今天我想藉由寫關於母親的這篇文章，來表達我對母親的愛。

我母親是一位十分有責任感的人。在我的成長過程中，她扮演了非常重要的角色。母親引導我成為有用之人，希望我在將來能發揮巨大作用。她所教的道德價值觀，在我的生活中起了重要作用。她告訴我要盡量平等對待每個人，在遇到困難時不要放棄；她還告訴我要始終誠實，因為說謊帶來的後果是很嚴重的。

我的母親教我，家庭是非常重要的，在學校也該表現良好。當我想決定一件事情的時候，她並不只是簡單的同意或不同意，她還讓我知道她會一直在我身後，她教會了我對與錯。

母親與我有深厚的感情。我的母親知道我愛吃她親手做的餅乾，因此每當我在學習上感到有壓力時，她都會做餅乾給我吃。我還喜歡她做的雞蛋料理、蕎麥麵，還有炒飯。

我的母親是家庭成員的核心，我的兄弟姊妹會跟母親分享關於自己的情感及感受，大家彼此信任，母親無私地分享她的愛給我們。

我的母親天性寬容。有次我弄碎了一個玻璃花瓶，我感覺非常內疚，她卻一直安慰我。母親每兩個星期會帶我去一次商場，給我買玩具和衣服，然後我們會在咖啡 廳坐坐，有時則會去吃中餐或去麥當勞 ，然後我們回家看電影 或看電視節目，有時也會下棋。跟母親在一起總是讓我很快樂。

母親是我幸福的泉源。總而言之，我的母親對我的學習生活產生了很大的影響，我永遠不會忘記她為我所做的一切。