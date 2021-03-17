《會捕魚的獅子》系列之五／奇妙的捕魚車

等候在岩石縫裡的水獺，被獅子和貓咪的表情弄糊塗了。他連聲追問，獅子一聲不吭，從頭上鬃毛裡摘下寶石，不情願地給了貓咪，卻不接受貓咪遞來的隕石。水獺瞪著貓咪問：「不是你自己要跟獅子換的嗎？」

終於，貓咪坦白了。獅子冷冷地說：「你信狐狸的鬼話？他為什麼不建議將寶石去換一百個抽水機，讓我們改裝成抽魚機？」水獺急得直搖頭：「不可，不可，那樣一來，不就將我抽進機器裡了？」

貓咪被水獺的表情逗笑了，他靈機一動說：「將寶石去換機器魚，引誘魚群上岸。」獅子聽了高興，不再生貓咪的氣了。水獺建議聽聽釣魚 的老人怎麼說，就一起去了釣魚老人的家。

老人的屋裡，牆上掛滿了不一樣的魚竿，有放在布袋內的竹竿、塗了油的蘆竿、冬天裡用的冰釣竿和最先進的電動魚竿。牆角堆著不一樣的漁網，最大的稱為拉網。

老人留下了那顆寶石，答應去打聽有沒有機器魚。沒想到一個星期後，好消息就來了。

那天，獅子、貓咪和水獺正在辛苦地捕魚，只聽見遠處河面上傳來「噗禿噗禿、噗禿噗禿」的聲音。他們三個轉頭一看，原來是一輛從來沒有見過的車，橘紅色的車身、湖藍色的窗和門，車頭上有四個紫色的玻璃花瓣。

車到了跟前，裡面坐著那個釣魚的老人。車一點不費勁就上了岸，老人下了車，笑嘻嘻地說：「這是最先進的水陸兩棲捕魚車。」他拿出一個手掌大小的遙控器，輕輕一按，車門就關上了，車頭上的紫色花瓣慢慢旋轉起來，車慢慢下了河，又慢慢沉了下去，看不見了。河水卻起了波動，遠遠近近出現了大大小小的漩渦。

老人開始解釋：「請你們看，有的地方，水的顏色起了變化，說明魚被吸引過來了，但小魚都會被擋住，進不了車。再請你們看，有的地方，水被攪渾了，說明河底的泥土被輕輕翻起，黃鱔、泥鰍游進了車。這車分為兩層，魚群游入上層，就會被超聲波輕輕擊昏，五分鐘後甦醒，就沒法回到下層了。」

不一會，捕魚車浮出水面，上岸了。玻璃花瓣不再旋轉，活蹦亂跳的魚從打開的窗裡湧出來。老人說：「告訴你們一個秘密，車裡還有一個小室，專門剔除魚刺、製作魚丸。」獅子笑了：「這些魚丸是給掉了牙齒的動物準備的。」

將魚分送給需要的動物後，獅子和貓咪將隕石送給博物館 。（系列完）