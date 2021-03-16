我有一個溫暖幸福的家。我家有四口人：媽媽、爸爸、弟弟和我。

媽媽是家裡的生活主任，她做的飯菜美味極了！媽媽有時喜歡抱怨，但是她對生活充滿了期待。媽媽經常陪我打高爾夫球和網球。

「起床了！起床了！太陽曬屁股了！」媽媽抱著我說。「才七點鐘，今天又不上學！」我對媽媽撒嬌。「美味的早餐已經在等你了。」媽媽說完就離開了。半夢半醒的我看到桌上的盤子裡有雞蛋、培根、美式煎餅和一杯牛奶，豐盛的早餐讓我口水直流！

爸爸是公司的老闆，也是家裡的財務主管。爸爸的愛好是散步、看新聞、買藝術品和旅遊。他天天教育我要好好學習，我很愛我的爸爸。

忽然有一天，爸爸告訴我們他得了癌症 。「天哪，該怎麼辦？爸爸您就是我們的天，沒有您我們該怎麼活下去啊！」我十分傷心。但爸爸微笑對我說：「我只要每隔一段時間就去看醫生，接受治療和吃藥，很快就會康復的。」當時他的臉色像雪一樣白，我暗暗發誓要好好學習，拿到好成績讓爸爸放心和開心。

弟弟是家裡的搗蛋鬼。他乖的時候像隻小花貓一樣溫順，生氣的時候像可怕的火龍，誰也控制不住。雖然弟弟很調皮，但我們十分愛他。

記得有一次，弟弟偷偷摸摸地在我房間裡玩遊戲，我衝到弟弟面前奪走他的手機 。「你這個壞哥哥！」弟弟吼道。我嬉皮笑臉地說：「有福同享，有難同當啊！」弟弟的臉馬上從紅色變成白色。「還是你最心疼我了。」弟弟笑著說。

而我，是家裡的開心果。每當媽媽不開心時，我就會跑到媽媽面前逗她開心，然後給她一個吻。我喜歡打高爾夫球、網球和遛狗。

一個星期天晚上，弟弟在房間裡哭。正當我不知該如何是好時，我靈光一現，用雙手按住眼角上下左右挪動念著：「我爸是德國人，我媽是中國 人，我是混血兒。」弟弟看了，馬上笑嘻嘻地說：「你是世界上最可愛的哥哥！」

還有一次爸爸媽媽因為一件事吵起來了。我趕緊跑到他們中間，笑咪咪地唱著：「你是我的小蘋果。」爸爸媽媽當時就安靜下來了，媽媽抱住我說：「你是我的開心果」。