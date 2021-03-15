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聰明有愛的老鼠

戴以安（加州）

有次，我的鄰居要出遠門，拜託我幫她照顧兩隻寵物老鼠，一隻是咖啡色的，叫小棕，一隻是黑色的，叫小黑。拿到的時候，只覺得這兩隻老鼠特別胖，帶回家以後，每天都很興奮地觀察牠們。

你絕對想像不到牠們有多聰明！我給了牠們一張衛生紙，牠們馬上用牙齒把衛生紙撕碎，再把碎片塞進瓶子，做成床墊睡覺。牠們無論大小便都會離開睡覺的地方，所以還挺愛乾淨的。

老鼠跟人一樣，也有個性。小黑膽子比較小，容易被嚇到；小棕就比較不怕我，牠的食物不讓旁人吃，卻喜歡搶小黑的食物。牠們的感情很好，從來不打架，也常常看到牠們抱在一起睡覺。

過了兩天以後，我才知道牠們為什麼那麼胖，因為牠們都懷孕了。小棕先生了五隻小老鼠，牠剛搬來，對新環境不熟悉，所以沒有養活那些小老鼠。我上網查了一下，才了解鼠媽媽生小孩時，不能有任何干擾，也不能有別的老鼠在旁邊。

再過一天，小黑也生了三隻小老鼠，我們記取上次的教訓，趕快把小棕分開來。小黑除了吃喝拉撒以外，整天都抱著小老鼠，讓孩子們吸奶、保暖。經常看到母鼠在睡夢中被孩子們吵醒。

後來小老鼠長大了，每當牠們要爬到瓶子外的時候，為了安全起見，母鼠就把牠們叼回去，

我養了三、四個星期的老鼠，從觀察母鼠的行為中，深深體會到母愛的偉大。母鼠為了小鼠可以整天坐在瓶子裡，犧牲活動時間，不斷地照顧小鼠。我們的父母也是一樣的，為了我們，可以犧牲一切。所以我們長大以後，一定要好好孝順父母。

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