在我的生活中，我經常讀書。我從小就喜歡讀書，所以我對讀書有很多很好的體會。

我讀過很多種書，但我最喜歡小說 。我覺得小說特別有趣，好笑、刺激，還有些浪漫和神秘。每次爸爸帶我和妹妹去圖書館 的時候，我都會借小說回家讀。

讀書時，我會有各種情緒，故事中發生的所有事情都會讓我有不同感受。比如，如果我最喜歡的角色為了拯救親友犧牲自己，我會特別傷心。雖然書中的一些事情會讓我感覺傷痛，但還有其他的情節讓我開心。

除了小說，我也讀過非小說，特別是關於科學的書。我對科學有興趣，所以我會讀科學書，學習科學的知識。我現在也在學校裡的英語課讀非小說。我跟英語班的同學們討論書裡的內容，能從他們身上得到新的觀點。

因此，我喜歡讀書。不管是什麼類型的書，我都會從中學到一些道理，獲得新的智慧。讀書讓我有很多美好的回憶，同時也讓我學到很多，讀書讓我成長，變成更好的人。

劉靜穎（紐約 ，鳴遠中文學校）

我們的半個人生都在讀書。書是一種我們非常熟悉的東西，書就像我的一個很重要的朋友，不管去哪裡都要帶著它。我以前喜歡讀書是因為每次去學校都可以見到朋友們，而現在我喜歡讀書是因為我知道書能帶給我們很多知識。

我承認，有些時候，我會覺得讀書很麻煩。考試前，老師都會告訴我們回家要複習，但不管我多認真複習，我都會得到一個令我不開心的成績。我非常憤怒，怪我腦子不好，也會怪複習沒用。媽媽跟我說，不是讀書沒用，而是我的讀書方法不對。

後來，我會觀察那些社會上的人，我也想要像他們那樣。要這樣的話，我一定要好好讀書，拿到好成績，考上好大學。當然，這些可不是說說就可以的。雖然很多時候，我會變懶、不想學習，但只要想到把書讀好，以後的生活會更輕鬆，就會想要立刻讀書了。

所以，我對讀書的體會就是，我要努力，我要先苦後甜。