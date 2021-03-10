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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

馴鹿鮑勃

陳曉青（加州，學園雙語學校）

當我的家人開車去塔霍湖時，我望向窗外，突然，我看到遠處有一個蝴蝶結似的的閃光。

「我們快到了！」媽媽從車的前座說。我非常高興，急著想去滑雪。我們到了目的地，並住進酒店。當我們準備去滑雪時，我又看見另一個棕色的閃光。

「奇怪，到底是什麼東西？」我在心中納悶著。

搭乘纜車上山坡時，我突然看不到我的家人，讓我驚慌失措，想趕快滑下「雪人坡」找他們，但我找不到雪人坡，因為山坡上到處都是滑雪的人。

這時，我看見一個牌子，上面說「馴鹿坡」與「雪人坡」相連。我從山上看到馴鹿山是陡峭的山坡，我才踏上馴鹿山，馬上就失去平衡，滑到旁邊的斜坡上。我在雪地上閃來閃去，最後摔倒在一棵樹旁邊。

突然，我看見棕色的東西開始接近我，原來是一隻漂亮的棕色馴鹿，看見牠之後，我的恐慌都不見了。馴鹿走過來舔我，然後說：「嗨！我是鮑勃，你還好嗎？」

我有點慌亂，不知道是誰在說話，但我還是告訴牠關於迷路的事，以及我住在哪家旅館。馴鹿鮑勃說，牠可以幫忙，然後蹲了下來：「上來！上來！帶你回酒店。」

我爬到馴鹿的背上，牠把我帶回酒店，然後我看到家人朝我跑上來。我轉過身，卻發現鮑勃不見了。

在接下來的幾天裡，我再也沒有見過鮑勃，沒有人相信我說的馴鹿鮑勃的故事。

爸爸媽媽覺得我的頭部可能受到了撞擊，需要好好休息。但是我將永遠記得那一道棕色閃光，以及牠的協助。

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