《會捕魚的獅子》系列之四／隕石和寶石

老人提了兩條大魚，高高興興地走了。獅子、貓咪和水獺早已餓了，擠成一團吃起魚來。

獅子專挑兩腮還在一張一合、尾巴還在左右搖擺的大魚，塞滿一嘴巴，吃得津津有味。小魚的魚刺小，貓咪愛吃小魚，一小口一小口地細細品嘗，時不時還舔一舔嘴唇。只有水獺吃魚不當一回事，吃了幾口就丟掉，身邊堆了不少吃剩的魚。

轉眼之間，天已經黑了。忽然，夜空亮起一條美麗的弧線，一顆流星當頭劃過。獅子和貓咪不約而同地跳了起來，直往那個方向奔去。水獺只是抬頭張望，沒法奔跑，它平時只會用肚皮貼著地面爬行。

終於，獅子和貓咪一前一後回來了，獅子銜了一顆黑幽幽的小石頭，貓咪銜了一顆亮晶晶的小石頭。獅子說，他撿到的是流星，摸上去燙乎乎的，因為流星掉下時會發熱。貓咪說，他撿到的才是流星，因為看上去亮晶晶的，同夜空的星星一樣。水獺從來沒見過流星，仔細看了看，喜歡那顆亮晶晶的。

他們就去問釣魚 的老人，老人見多識廣，指著黑幽幽的小石頭說：「這是天上掉下來的流星，也稱為隕石。」又指著亮晶晶的小石頭說：「這是寶石。」

貓咪有點失望，纏著獅子，要拿寶石換他的隕石。獅子不肯，貓咪說：「亮晶晶的寶石嵌在你頭上的鬃毛裡，你會變得更帥氣！」獅子被說動了，就跟貓咪交換了小石頭。

第二天，狐狸來見貓咪，涎著臉說：「聽說你撿了一顆亮晶晶的寶石，讓我開開眼吧！」貓咪說：「我用寶石換了獅子撿來的隕石，你要看寶石，去獅子那兒吧。」狐狸裝出無比痛心的表情：「哎呀，一顆普通的隕石值什麼錢？那顆寶石才是無價之寶呢！」

「真的嗎？你別騙我。」貓咪拿不定主意，猶豫不決地說：「是我提出要交換的，怎麼能反悔呢？」狐狸湊近貓咪，信誓旦旦地說：「我保證你那顆寶石能買到一棟大房子，我來當管家，冬天有壁爐，夏天有電扇，今天吃魚，明天吃鳥，後天吃老鼠，包你稱心如意！」貓咪聽了，覺得自己吃虧了，硬要拉著狐狸去找獅子，狐狸不敢。

狐狸剛走，獅子匆匆趕來了，連聲催著貓咪：「快跟我走，水獺等著一起捕魚呢！」貓咪不理睬，板著臉將隕石丟給他：「不跟你換了，快把寶石還給我！」獅子懵了，猜不透是怎麼一回事，氣呼呼地說：「不是你自己要跟我換的嗎？」（待續）