我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

小商人

曉琳（加州）

「我賺到錢啦！」我拿著嶄新的錢，興奮地一蹦三尺高。但是，這些錢是怎麼賺來的呢？是因為我變成一個小商人啦！

不久前，我跟媽媽一起在整理房間。令我們都沒想到的是，我們小小的房間裡居然藏著大大的「驚喜」。那是一座玩具山、一些不合適的衣服，還有沒用過的作業本和書。看著這些無處安放的東西，我非常憂愁，心裡想著：這些東西我都用不上了，家裡也沒地方放，就這麼扔了豈不是很可惜？

就在這時，我陰差陽錯地知道了一個二手交易平台，我彷彿打開了一個新世界。在平台上，賣家們出售自己不需要的東西，買家則是購買他們需要的東西，不僅如此，它還有一個信譽評級，不管是買家還是賣家，在交易後都會被評價。我想起了我那堆無用的物品，突然就有了想法。

「媽媽，你說我們這些用不到的東西可不可以在二手交易平台上出售呢？」我急忙跑去找媽媽。「這個想法不錯，你可以去嘗試。」在得到了媽媽的肯定後，我立馬清理好那堆東西，一個個拍照上傳，填寫需要提供的資訊。一段時間下來，我終於弄好了，緊張感充斥著我的內心，我不由得想：會有人買我的東西嗎？

第二天剛起床，我就迫不及待去看看我的商品。昨天發布的一大部分居然都已經賣出去了！看著商品旁邊大大的「已賣出」標識，我開心極了！

接下來的挑戰就是——包裝發貨！說到這裡，我可就要感謝之前收包裹留下的盒子了。我把盒子全都拿出來，一個個跟商品配對；媽媽則在旁邊幫我打印快遞單。透明膠帶一層一層捆著快遞盒，我仍擔心它不夠牢固。但在這透明膠即將罷工的情況下，也只能如此了。

包裝完，我又馬不停蹄拉著媽媽去郵局，把一個個快遞盒都扔到了寄送箱。這是我第一次用這種方式跟別人交易，擔心沒辦法送達。我默默在心裡祈禱「包裹可以安全地送到賣家手裡。」

幾天過後，包裹都陸陸續續、安全到達了目的地。看到買家們給我的好評，我內心充滿成就感。這次，我是一個小商人，我也從這個身分學到很多，從中汲取經驗，讓我知道了原來二手交易是這樣的。當然，最令我開心的是，我把我不需要的東西賣給了需要他們的人。既幫助了別人，也得到了我應有的報酬！

罷工

上一則

狂舞街頭

下一則

永懷于斌樞機（下）

延伸閱讀

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
蘋果官網買手機收到過期酸乳！安徽女花萬元後傻了

蘋果官網買手機收到過期酸乳！安徽女花萬元後傻了
羊頭灣郵局火燒2周仍停擺 華人怨不便

羊頭灣郵局火燒2周仍停擺 華人怨不便
疫情衝擊 新州醫院安全評級下滑 聖巴拿巴醫學中心唯一全A

疫情衝擊 新州醫院安全評級下滑 聖巴拿巴醫學中心唯一全A

熱門新聞

義大利的飲食文化

2021-03-03 02:09
知名美國童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)公司今天決定，不再發行他的其中6本著作，原因是這些書中含有歧視性內容。(美聯社)

快看世界／童書巨擘蘇斯博士 叢書涉歧視不再發行

2021-03-02 11:57

小鎮情懷

2021-03-01 02:00
前英相邱吉爾在二戰贈予前美國總統羅斯福，但最終落入女星安潔莉娜裘莉手中的一幅畫作，以近830萬英鎊落槌。（美聯社）

小布送的邱吉爾戰時畫作 裘莉拍賣830萬英鎊成交

2021-03-02 01:45
阿尼默∕圖

難友黃老頭（上）

2021-03-06 02:02

父親的祕密

2021-03-05 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫