「我賺到錢啦！」我拿著嶄新的錢，興奮地一蹦三尺高。但是，這些錢是怎麼賺來的呢？是因為我變成一個小商人啦！

不久前，我跟媽媽一起在整理房間。令我們都沒想到的是，我們小小的房間裡居然藏著大大的「驚喜」。那是一座玩具山、一些不合適的衣服，還有沒用過的作業本和書。看著這些無處安放的東西，我非常憂愁，心裡想著：這些東西我都用不上了，家裡也沒地方放，就這麼扔了豈不是很可惜？

就在這時，我陰差陽錯地知道了一個二手交易平台，我彷彿打開了一個新世界。在平台上，賣家們出售自己不需要的東西，買家則是購買他們需要的東西，不僅如此，它還有一個信譽評級，不管是買家還是賣家，在交易後都會被評價。我想起了我那堆無用的物品，突然就有了想法。

「媽媽，你說我們這些用不到的東西可不可以在二手交易平台上出售呢？」我急忙跑去找媽媽。「這個想法不錯，你可以去嘗試。」在得到了媽媽的肯定後，我立馬清理好那堆東西，一個個拍照上傳，填寫需要提供的資訊。一段時間下來，我終於弄好了，緊張感充斥著我的內心，我不由得想：會有人買我的東西嗎？

第二天剛起床，我就迫不及待去看看我的商品。昨天發布的一大部分居然都已經賣出去了！看著商品旁邊大大的「已賣出」標識，我開心極了！

接下來的挑戰就是——包裝發貨！說到這裡，我可就要感謝之前收包裹留下的盒子了。我把盒子全都拿出來，一個個跟商品配對；媽媽則在旁邊幫我打印快遞單。透明膠帶一層一層捆著快遞盒，我仍擔心它不夠牢固。但在這透明膠即將罷工 的情況下，也只能如此了。

包裝完，我又馬不停蹄拉著媽媽去郵局，把一個個快遞盒都扔到了寄送箱。這是我第一次用這種方式跟別人交易，擔心沒辦法送達。我默默在心裡祈禱「包裹可以安全地送到賣家手裡。」

幾天過後，包裹都陸陸續續、安全到達了目的地。看到買家們給我的好評，我內心充滿成就感。這次，我是一個小商人，我也從這個身分學到很多，從中汲取經驗，讓我知道了原來二手交易是這樣的。當然，最令我開心的是，我把我不需要的東西賣給了需要他們的人。既幫助了別人，也得到了我應有的報酬！