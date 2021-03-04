東漢末年時，有個賣肉的叫張飛，他家裡很有錢，不管一天中賣了多少肉，他都不在乎。每天，他會在他家門前的井裡掛上一塊羊肉，然後把一塊千斤重的大石頭放上去。最後，貼上一張紙條，紙條上面說，誰可以搬動這塊石頭，石頭下面的肉就送給他。

過了不久，有一個叫關羽的人推著一輛車經過。關羽的車上放著一籃綠豆，他看了那顆石頭上的紙條，一下子就把那個千斤重的石頭搬下來，也割下一塊肉。

一個夥計看見了，趕緊去找張飛跟他說：「一個賣綠豆的人，成功搬起石頭，並且割走了一塊肉。」

張飛聽到了這件事以後，一下子跳起來，趕到市場去找這個賣綠豆的人。找來找去，終於找到了關羽。

張飛對關羽說：「你偷了我的肉！」

關羽回答：「你是想反悔嗎？我是從井裡拿到的肉。」

關羽和張飛大眼瞪小眼，然後就打了起來。旁觀的人都不敢去勸架，因為關羽和張飛的力氣很大，他們怕上去勸架可能會遭到池魚之殃。

這時，一個賣草鞋的人走了過來，他一手抓住關羽的右手，另一隻手抓住了張飛的左手，然後對他們說：「別再打了！」

關羽和張飛很佩服這個人，他們跟他講了幾句話後，才知道這個人原來叫劉備。

後來，劉備、關羽、張飛三人感覺跟彼此很投緣，決定到張飛家後面的桃花園，對天發誓結為兄弟。這就是桃園三結義的由來。

在生活中，總是會遇到像桃園三結義一樣的事情，比如小明很喜歡作弄人，他看見了幾個新生在操場邊坐著講話，打算作弄這幾個新生。他趁他們講話時，把他們的鞋帶綁起來之後，卻發現自己的鞋帶也被綁了起來。那些新生看到他的樣子都笑了。原來這些新生也愛作弄人，他們講了幾句話後才知道彼此的名字。後來小明跟新生就像劉關張一樣，成了好朋友。

桃園三結義的意思是，跟朋友好好相處，當真正的朋友。