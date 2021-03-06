如果我會飛，我將利用飛的能力去幫助需要幫助的人；假如我會飛，看見從飛機上落下來的人，我會立刻衝過去接住他。

如果我會飛，遇見了被搶了錢的人，我會立即帶著那個人飛上天空；假如我會飛，看見將要落入水中的人時，我會毫不猶豫地拉著他飛回陸地；假如我會飛，碰到了孤獨的小朋友時，我會讓他趴在我的背上，帶著他遨遊天空，享受快樂和幸福。

假如我會飛，我會讓那搶匪們面壁思過，將那些搶奪來的財物還給主人，並向主人道歉，如有產物已被花掉，則必須拿出一模一樣的物品，親自登門謝罪。

如果我會飛，我將阻止交通事故發生，不讓世界再次出現悲劇；我要讓世界永遠充滿歡聲笑語，沒有悲傷，沒有失去父母或兒女的痛苦。交通局就可以放鬆下來，醫院也可以減少負擔，世界各地都彌漫著溫馨氣息，變得更加美好。

林曉宜（紐約 ，人力雙文課後班）

昨天晚上，我做了一個奇怪的夢，我夢到自己長了一雙潔白的翅膀，能飛到任何想去的地方。

如果我會飛，我會飛到空中。我要看看白雲還有嘰嘰喳喳的小鳥。這時，一隻雄鷹從我眼前飛過，牠飛得又高又快，我真想跟牠比賽、和白雲握手、向太陽問好、同小鳥玩耍、跟月亮捉迷藏……。

如果我會飛，我會飛到山頂。我要看看腳下美麗的世界，聽聽耳邊呼嘯的風聲，我要把心裡的不快喊出來。

如果我會飛，我會飛到海邊。我聽著「嘩啦啦」的水聲、海鳥的歌聲，看著幾隻海鷗盤旋在一望無際的海上，讓人心曠神怡。我和幾個小朋友一起揀貝殼、摸魚蝦，真是快樂極了。

如果我會飛，我會飛到花海。看蜜蜂在五顏六色的花中採蜜，我感覺自己好像也變成了一隻蜜蜂，和牠們一起開心生活、共同採蜜，享受勞動的快樂。

如果我會飛，我會飛到草原。看草原上牛羊成群、駿馬奔騰，潔白的蒙古包像一個個胖孩子。穿著漂亮民族服裝的人們載歌載舞，熱情好客的蒙古人看到我，把我拉到他們的隊伍中，我和他們一起快樂地唱跳。

「寶貝，起床了！」我被媽媽從夢中叫醒。這雖然是夢，但是我相信，只要我插上理想的翅膀，夢想就一定會成為現實。