《會捕魚的獅子》系列之三／獅子的美好念頭

貓咪見獅子要跟他學釣魚 ，覺得很好笑，因為他根本不會釣魚，但又不想讓獅子掃興，就帶了獅子去河邊找釣魚的老人借魚竿。老人見獅子又來了，十分慌張。貓咪忙說：「您別怕，我們是來借魚竿的。」又轉身對獅子說：「這位老爺爺常常送魚給我吃。」獅子很尷尬，因為昨天偷吃了老人丟在魚簍裡的魚。老人將魚竿借給貓咪，還留下了漁網。

獅子和貓咪一本正經釣起魚來，站得腳都痠了，只釣起兩條小魚。又試著撒下漁網，卻不見魚兒游進漁網。獅子大聲吼叫，以為能驅趕魚兒鑽進漁網，嚇得貓咪捂住耳朵，魚兒也紛紛躲到河底。

貓咪對獅子說：「我帶你去見水獺吧，他會教我們捕魚。他的爺爺捕魚出名，被孟加拉國的國王封為捕魚大臣。」獅子就跟著貓咪來到河邊，見岩石縫裡有兩個洞口，一個在水面下，一個伸出水面，水獺就住在這。

水獺從下面的洞口出來，空氣從上面的洞口進來。獅子第一次見到水獺，覺得很新奇。水獺四肢短、耳朵小、頭又大又扁、眼睛有點突出，全身的毛又長又密、油亮光澤，尾巴又粗又長。

水獺見到獅子，一點不怕，因為獅子不會游泳 。水獺游起來忽左忽右忽前忽後，一會兒露出咖啡 色的背，一聳一聳地起伏；一會兒露出灰褐色的肚皮，在水面上浮游；一會兒上下翻滾，一會兒又踩著水玩。最有趣的是，他會在水裡轉圈，將水底的泥沙和小魚都捲起來。

貓咪對水獺說：「我們餓了，快教我們捕魚吧！」水獺點頭，讓獅子和貓咪在淺水處張開漁網，水獺和他的孩子潛入水裡分頭追逐魚群，很快就將大大小小的魚趕到漁網裡。獅子和貓咪一起用力，將漁網拖上了岸。

獅子鬆了口氣，問水獺：「到了冬天，河結了冰，我們還能捕魚嗎？」水獺說：「能呀，我會在冰雪上滑行，鑽進冰窟窿中，等候魚兒來報到！」獅子說：「太好了，我有一個美好的念頭，捕許多許多的魚，一年到頭，讓愛吃魚的動物一起分享！」

這一網捕了不少魚，獅子請來那位釣魚的老人，挑了兩條大魚送他，還調皮地問：「我和水獺，誰的皮毛濃密？」老人已經不怕獅子了，笑說：「當然是水獺，全世界都知道。」水獺也笑了：「我愛我的皮毛，每天一有空就梳理。」

（待續）